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Rapid Trident, Sea Breeze и другие: Порошенко предложил закон о военных учениях в Украине

Сегодня, 19:53

Президент подал в Раду закон о международных учениях, которые в 2019 году будут проходить на территории страны

Фото: пресс-служба Командования ВМС Украины
Фото: пресс-служба Командования ВМС Украины.
Rapid Trident, Sea Breeze и другие: Порошенко предложил закон о военных учениях в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c41/af9/5c6c41af947b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c41/af9/5c6c41af947b8.jpg Политика Президент подал в Раду закон о международных учениях, которые в 2019 году будут проходить на территории страны

19 февраля в украинском парламенте зарегистрировали законопроект президента №10067 Петра Порошенко, который позволит провести в этом году на территории страны шесть международных военных маневров.

Так, глава государства предлагает провести в 2019 году:

  • Многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил для 10 тыс. украинских военнослужащих, до 1,5 тыс. – американских и 1,5 тыс. – из других стран-членов НАТО и стран-участниц программы "Партнерство ради мира". Проводиться они будут в Международном центре миротворчества и безопасности (МЦМБ) во Львовской области и прочих полигонах в течение года;
  • 25-дневные Rapid Trident 2019 (июнь-октябрь) для до 2,2 тыс. украинских военнослужащих, а также до тысячи военных из США и других стран-членов НАТО и стран-участниц программы "Партнерство ради мира". Они будут в МЦМБ;
  • 20-дневные Sea Breeze 2019 (июнь-сентябрь) для 1,75 тыс. украинских военнослужащих, и до тысячи из США из других стран-членов НАТО и стран-участниц программы "Партнерство ради мира". Они пройдут в акватории Черного моря, военных аэродромах и полигонах ВСУ, военно-морской базе "Пивдень", ряде посадочных площадок, международных аэропортах Одессы и Николаева, портах Одессы, Очакова и "Южном";
  • 10-дневные Riverine 2019 (с апреля по ноябрь) для до 200 украинских и до 200 румынских военнослужащих, которые пройдут в акваториях Черного моря и Дуная;
  • 14-дневные Maple Arch 2019 (июль- декабрь) для 100 украинских военнослужащих и до 350 военнослужащих от стран-членов НАТО и стран-участниц программы "Партнерство ради мира". Учения пройдут на полигонах ВСУ в Житомирской области;
  • 16-дневные Warrior Watcher 2019 (август-октябрь) на военных аэродромах и полигонах ВСУ в Николаевской области, в них примут участие до 80 украинских и до 300 британских военнослужащих.

Напомним, в прошлом году Rapid Trident стали самыми масштабными совместными сухопутными учениями подразделений ВСУ, в которых будут принимать участие от Украины еще и Нацгвардия, Госпогранслужба и Управление госохраны.

Мы также писали о планах Порошенко увеличить контингент военных и расширить районы проведения учений Sea Breeze в 2019 году.

Кроме того, сообщалось, что учения Riverine в прошлом году стали первыми двусторонними маневрами Украины и Румынии.

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Тег Порошенко, учения, военные учения, Rapid Trident, маневры, Sea Breeze, Riverine

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Источник:

Интерфакс-Украина

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