Украина и Румыния начали крупные военные учения на Дунае: появились яркие фото

Сегодня, 09:37

Моряки и пограничники три дня будут отрабатывать тактические элементы по стандартам НАТО

Фото: пресс-служба Командования ВМС Украины
Фото: пресс-служба Командования ВМС Украины

На юге Одесской области стартовали масштабные военные учения Украины и Румынии – Riverine-2018, которые проходят на Дунае. Об этом сообщили в пресс-центре Командования Военно-морских сил ВС Украины.

На церемонию открытия маневров в Измаил прибыли представители командования ВМС ВСУ, Госпогранслужбы Украины, ВМС и Береговой охраны Румынии, а также органов государственной власти.

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"Подобные двусторонние украинско-румынские учения "Riverine-2018" мы проводим впервые, и они направлены на укрепление региональной безопасности, улучшение взаимодействия между флотами Украины и Румынии", — отметил заместитель начальника управления боевой подготовки Командования ВМС ВС Украины капитан 1-го ранга Андрей Куриленко.

Также он выразил надежду на то, что "эти маневры позволят нам поддерживать стабильность в регионе, качественно тренировать силы и внедрять стандарты взаимодействия между военными моряками".

Украинские и румынские военные моряки и пограничники на протяжении трех дней будут отрабатывать тактические элементы по стандартам НАТО.

Напомним, в начале августа Украина уже поучаствовала в одних учениях НАТО в Грузии, и теперь снова отправила своих военных в эту страну, но уже на другие маневры – Agile Spirit 2018. Учения Agile Spirit 2018 будут проходить с 1 по 11 сентября на территории военной базы в Сенаки на западе Грузии. Они организованы совместно с европейским командованием корпуса морской пехоты США.

Также стоит напомнить, что 3 сентября на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного начались крупные многонациональные учения Rapid Trident-2018.
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Источник:

"Сегодня"

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