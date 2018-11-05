Раскрытие "дела Гандзюк": Геращенко назвал пять задач для силовиков и власти

Правоохранительные органы вместе с властью должны сделать все возможное, чтобы не только были наказаны убийцы, но и установлен заказчик нападения на активистку Екатерину Гандзюк, которая умерла в больнице 4 ноября. Об этом написал в Facebook народный депутат Антон Геращенко.

1. Подозреваемый в организации покушения на Гандзюк может получить пожизненное, но может и избежать его – нужно всего лишь сдать заказчика преступления. По делу об убийстве Гандзюк под следствием находится пять человек во главе с предполагаемым организатором Сергем Торбиным. Четверо его соучастников – Вячеслав Вышневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович и Никита Грабчук – дали исчерпывающие показания по тому, как организовывалось и исполнялось это бесчеловечное преступление.

"Предполагаемый организатор до вчерашнего дня молчал или заявлял о том, что его оговаривают его подельники. После смерти Кати он стал перед выбором – навсегда остаться за решёткой или сдать заказчика, если таковой был", – написал Геращенко.

2. Объединение уголовных производств. Нардеп напомнил, что на сегодняшний день существует два уголовных производства – расследование Нацполиции по покушению на Гандзюк и поиск заказчика от СБУ.

"Эти два дела должны быть объединены в одно. Кто будет дальше его расследовать, в рамках поиска возможного заказчика, должна определить Генеральная прокуратура", – объяснил Геращенко.

3. СБУ будет искать заказчиков. Политик напомнил, что о том, кто заказчик преступления, точно знают только два человека – Сергей Торбин и тот, кто ему заказал это преступление. Полиция свою работу выполнила. Все соучастники и организатор задержаны. Дело за СБУ, которому поручено найти заказчика убийства.

4. Создание ВСК в Верховной Раде. Геращенко считает, что депутаты обязаны создать Временную следственную комиссию для парламентского контроля расследования дела об убийстве Гандзюк. Такое постановление зарегистрировано сегодня в Верховной Раде.

5. Суд над виновными должен состояться в Киеве, а не в Херсоне. Геращенко объяснил, почему.

"С одной стороны, для того чтобы избежать субъективных факторов – в Херсоне Катя многим наступила на хвост, а с другой стороны – чтобы все средства массовой информации и гражданские активисты могли принять участие в суде и знать правду об обстоятельствах убийства Кати", – подытожил нардеп.

Напомним, вчера, 4 ноября, стало известно о смерти Гандзюк. Отмечалось, что умерла она от обрыва тромба прямо в больнице. Активистка боролась с коррупцией в правоохранительных органах и среди чиновников, добивалась расследования дел за нападения на активистов в Украине, но в итоге на нее было совершено нападение – ее облили серной кислотой. Непосредственным исполнителем нападения на Гандзюк был Никита Грабчук. В частности, он вылил на активистку литр серной кислоты, в результате чего она получила 40% химических ожогов.

Следователи изменили квалификацию нападения на чиновника Херсонского горсовета, квалифицировав его как оконченное преступление по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ").

В свою очередь адвокат Гандзюк Евгения Закревская объяснила, что если сейчас передать в суд дело по исполнителям убийства Гандзюк, то исключается наказание заказчика преступления. По ее словам, адвокаты ранее направили ходатайство об объединении двух дел в прокуратуру Херсонской области и в Генпрокуратуру.