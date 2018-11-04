Подозреваемому в организации убийства Гандзюк может грозить пожизненное заключение

Подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Сергею Торбину может грозить пожизненное заключение, заявил депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко в Facebook.

"Сегодня, после трагической гибели Кати Гандзюк, я обращаюсь к подозреваемому в убийстве Кати Сергею Торбину: иного приговора, кроме как пожизненного заключения тебе, подонку, не светит!" – заявил Геращенко.

По его словам, Торбину могут смягчить приговор, если он сообщит имя заказчика убийства.

"Тогда суд учтет это и при вынесении приговора ты получишь не пожизненное заключение, а лет 10-15", – говорится в сообщении.

Между тем, в деле об умышленном убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которая в воскресенье, 4 ноября, скончалась в больнице после множества перенесенных операций, собрана вся доказательная база, в ближайшее время материалы передадут в суд.

Ранее сообщалось, что после смерти активистки в больницу выехала следственно-оперативная группа Главного управления полиции Киева. Уголовное производство по нападению на Гандзюк переквалифицировали в законченное умышленно убийство.

Как известно, по факту покушения на Гандзюк правоохранители расследуют два уголовных производства. По словам генпрокурора, одно из производств расследует полиция, а второе, по желанию самой Гандзюк, СБУ.