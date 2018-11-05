Передать в суд дело по исполнителям убийства Гандзюк означает исключить наказание заказчика – адвокат

По словам Закревской, адвокаты Гандзюк ранее направили ходатайство об объединении двух дел в прокуратуру Херсонской области и в Генпрокуратуру

Передача в суд дела против исполнителей нападения на советницу городского головы Херсона, которая в воскресенье, 4 ноября, скончалась в больнице, в его нынешнем виде сделает невозможным привлечение к ответственности заказчиков убийства.

Об этом заявила адвокат Гандзюк Евгения Закревская, передает Громадське.

"Я хочу подчеркнуть, что по состоянию на сегодня, этим исполнителям не было изменено подозрение и не было добавлено признак заказа. Второй момент: если дело по исполнителям передадут в суд, то с чего и где будут брать доказательства, каким образом используют эти доказательства в производстве СБУ, которая ищет заказчиков", – заявила Закревская.

Она пояснила, что в случае отсутствия признаков заказа в производстве полиции по исполнителям будет невозможно привлечь к ответственности заказчиков, которых разыскивают в рамках другого производства – открытого Службой безопасности.

"Они не могут быть дважды подозреваемыми или два раза обвиняемыми. Только один раз", – отметила она.

По словам Закревской, адвокаты Гандзюк ранее направили ходатайство об объединении этих дел в прокуратуру Херсонской области и в Генпрокуратуру.

"Просто передать дело по исполнителям в суд – это сделать невозможным в дальнейшем привлечение заказчика", – подчеркнула она.

Прокуратура Херсонской области уже отказала в объединении этих производств, от Генпрокуратуры ответ еще не поступил.

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что дело против исполнителей и организаторов нападения в ближайшее время передадут в суд.

Ранее сообщалось, что после смерти активистки в больницу выехала следственно-оперативная группа Главного управления полиции Киева. Уголовное производство по нападению на Гандзюк переквалифицировали в законченное умышленно убийство.

Как известно, по факту покушения на Гандзюк правоохранители расследуют два уголовных производства. По словам генпрокурора, одно из производств расследует полиция, а второе, по желанию самой Гандзюк, СБУ.



