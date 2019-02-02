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"Тестовая площадка для вмешательства": Расмуссен рассказал, как Россия использует выборы в Украине

Вчера, 13:47

Москва использует новую стратегию, отметил бывший генсек НАТО

Андерс Фог Расмуссен
Андерс Фог Расмуссен. Фото: AFP
"Тестовая площадка для вмешательства": Расмуссен рассказал, как Россия использует выборы в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/578/f25/5c5578f25050d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/578/f25/5c5578f25050d.jpg Политика Москва использует новую стратегию, отметил бывший генсек НАТО

Президентские выборы-2019 в Украине станут главным тестом для вмешательства России в Европе. Об этом в интервью швейцарскому изданию "20 Minuten" заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Это новая стратегия России: с помощью вмешательства в наши выборы и других мер они пытаются усилить атмосферу недоверия и раскола в нашем обществе. Можно исходить из того, что выборы в Украине станут главным тестом для российского вмешательства в Европе", - заявил Расмуссен.

Он считает, что в РФ есть эксперты, которые внимательно отслеживают тенденции в европейском обществе и "на основе этого распространяют дезинформацию". 

Бывший генсек НАТО также отметил, что не занимает антироссийскую позицию, но считает, что остановить Россию можно только силой.

"В течение многих лет мне пришлось иметь дело с русскими и с Путиным, поэтому из своего опыта я знаю, что единственное, что уважает Путин и его люди, это сила", - заключил политик.

Ранее мы сообщали, что Россия готовит беспрецедентное вмешательство в выборы в Украине, на что выделила дополнительно своим спецслужбам 350 миллионов долларов на 2019 год.

В свою очередь СБУ не дала спецслужбам России вмешиваться в украинские выборы через соцсети – был блокирован механизм влияния Кремля на избирательные процессы в Украине. Спецслужба задержала киевлянина, который под руководством спецслужб РФ администрировал антиукраинские интернет-сообщества в соцсетях. Он получал доступ к так называемым "рекламным кабинетам" аккаунтов украинских пользователей соцсетей Facebook и Twitter.

Ранее во время визита в Киев советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США готовы защищать Украину от вмешательства России в выборы.

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Тег Россия, Европа, Расмуссен, агрессия России, вмешательство России, выборы-2019

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Источник:

Ura.news

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