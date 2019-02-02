"Тестовая площадка для вмешательства": Расмуссен рассказал, как Россия использует выборы в Украине
Москва использует новую стратегию, отметил бывший генсек НАТО
Президентские выборы-2019 в Украине станут главным тестом для вмешательства России в Европе. Об этом в интервью швейцарскому изданию "20 Minuten" заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
"Это новая стратегия России: с помощью вмешательства в наши выборы и других мер они пытаются усилить атмосферу недоверия и раскола в нашем обществе. Можно исходить из того, что выборы в Украине станут главным тестом для российского вмешательства в Европе", - заявил Расмуссен.
Он считает, что в РФ есть эксперты, которые внимательно отслеживают тенденции в европейском обществе и "на основе этого распространяют дезинформацию".
Бывший генсек НАТО также отметил, что не занимает антироссийскую позицию, но считает, что остановить Россию можно только силой.
"В течение многих лет мне пришлось иметь дело с русскими и с Путиным, поэтому из своего опыта я знаю, что единственное, что уважает Путин и его люди, это сила", - заключил политик.
Ранее мы сообщали, что Россия готовит беспрецедентное вмешательство в выборы в Украине, на что выделила дополнительно своим спецслужбам 350 миллионов долларов на 2019 год.
В свою очередь СБУ не дала спецслужбам России вмешиваться в украинские выборы через соцсети – был блокирован механизм влияния Кремля на избирательные процессы в Украине. Спецслужба задержала киевлянина, который под руководством спецслужб РФ администрировал антиукраинские интернет-сообщества в соцсетях. Он получал доступ к так называемым "рекламным кабинетам" аккаунтов украинских пользователей соцсетей Facebook и Twitter.
Ранее во время визита в Киев советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США готовы защищать Украину от вмешательства России в выборы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Тестовая площадка для вмешательства": Расмуссен рассказал, как Россия использует выборы в Украине". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России уже придумали, кого отправить наблюдателями на выборы в Украину
Наблюдателями могут стать эксперты Российского общественного института избирательного права
Выборы президента в Украине: каких "сюрпризов" ждать от путинской России
Эксперты и украинские спецслужбы констатируют, что Кремль начал "бить" по четырем ключевым направлениям
МИД Украины минимум раз в неделю подвергается кибератакам – Климкин
Глава МИД Украины призвал страны Европы внимательно относиться к угрозе кибератак на объекты критической инфраструктуры
250 дней до выборов президента Украины: за кого собираются голосовать украинцы
Большинство пойдет на выборы и хочет наказаний за "гречку"