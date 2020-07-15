"Расправа над украинским языком": Яценюк отреагировал на скандальный законопроект

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк выступает против принятия закона №2362, который предполагает обучение на русском языке в школах Украины до 2023 года.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, сейчас в Украине происходят попытки ревизии законодательства о государственном языке.

"Эта инициатива, как и обжалование в Конституционном суде закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", является прямым наступлением вражеской пятой колонны против Украины. Скандальный законопроект депутата Бужанского и вся кампания против украинского языка базируется на кремлевских подходах", – сказал Яценюк.

Политик напомнил, что действующий закон о государственном языке начал действовать ровно год назад. Он сказал, что 16 июля Украина будет отмечать 30-ю годовщину провозглашения Декларации о государственном суверенитете и считает, что "расправа над украинским языком не случайно происходит именно в эти дни.

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"Поддерживаю всех, кто противодействует этому антиукраинскому шабашу. Будем защищать Конституцию и закон о государственном языке, принятие которого инициировали представители "Народного фронта" в прошлом созыве Верховной Рады. Поддерживаю призыв уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня, который обратился к народным депутатам не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государственным языком в учебных заведениях" (№2362). Защитим наш язык, мир и единство в Украине", – заявил Яценюк.

Отметим, что речь идет о законопроекте №2362 авторства "слуги народа" Максима Бужанского, который предусматривает отмену перехода учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года – этот переход хотят отсрочить до 2023 года.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Рада приняла закон о полном общем среднем образовании, согласно которому все предметы в школе должны преподаваться на государственном языке. Для нацменьшинств 80% занятий проводятся на государственном языке. Читайте подробней о новом законе о школе.

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