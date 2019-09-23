Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,43
26,95

Расследование ГБР против Парубия возмутило "Народный фронт"

23 сентября, 18:36

Партия настаивает на невиновности экс-спикера Рады и считает расследование политически мотивированным

Андрей Парубий. Фото: Верховная Рада

Андрей Парубий. Фото: Верховная Рада

Расследование, которое Государственное бюро расследований Украины возбудило в отношении экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, возмутило партию "Народный фронт".

В политической силе считают, что формулировки, использованные украинскими следователями, а именно якобы создание Парубием "вооруженных группировок" для беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, больше подходят российским спецслужащим.

"Народный фронт" призвал ГБР не поддаваться постороннему давлению и воздействию с целью использовать управление в политических целях.

Реклама

"Правоохранительная система Януковиче, которая была "столом заказов" тогдашней власти для преследования несогласных, не должна стать примером для деятельности новых независимых правоохранительных органов", – добавили в партии.

В "Народном фронте" выразили поддержку Парубию, охарактеризовав его как "патриота и политического деятеля, который делал все возможное для спасения страны от пещерного авторитаризма Януковича и путинской оккупации Украины".

В тренде
У Зеленского объяснили роль "формулы Штайнмайера" в урегулировании ситуации на Донбассе

Напоследок в "Народном фронте" потребовали прекратить любые действия, имеющие характер политически мотивированных преследований.

Напомним, речь идет о событиях пятилетней давности, когда 2 мая 2014 года в ходе противостояния сторонников Евромайдана и Антимайдана в одесском Доме профсоюзов начался пожар, в результате которого погибли около полусотни человек и еще десятки пострадали.

В мае этого года, спустя пять лет после трагических событий, замглавы МВД Украины Сергей Яровой сообщил о первом осужденном по делу о случившемся.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Парубий дом профсоюзов 2 мая народный фронт ГБР

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Никакой федерализации: у Зеленского озвучили четкую позицию по Донбассу
Никакой федерализации: у Зеленского озвучили четкую позицию по ДонбассуПолитика
Шойгу оценил возможность открытой войны с Украиной
Шойгу оценил возможность открытой войны с УкраинойРоссия
Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробности
Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробностиПолитика
"Это полная сказка": в США ответили на инициативу забрать инструкторов, чтобы Россия вывела войска с ДонбассаУкраина
В Конгрессе США требуют стенограмму разговора Трампа и Зеленского
В Конгрессе США требуют стенограмму разговора Трампа и ЗеленскогоСША
Украина сменит посла в США: у Зеленского раскрыли детали
Украина сменит посла в США: у Зеленского раскрыли деталиПолитика

Новости партнеров

Loading...