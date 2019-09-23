Расследование ГБР против Парубия возмутило "Народный фронт"

Андрей Парубий. Фото: Верховная Рада

Расследование, которое Государственное бюро расследований Украины возбудило в отношении экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, возмутило партию "Народный фронт".

В политической силе считают, что формулировки, использованные украинскими следователями, а именно якобы создание Парубием "вооруженных группировок" для беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, больше подходят российским спецслужащим.

"Народный фронт" призвал ГБР не поддаваться постороннему давлению и воздействию с целью использовать управление в политических целях.

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"Правоохранительная система Януковиче, которая была "столом заказов" тогдашней власти для преследования несогласных, не должна стать примером для деятельности новых независимых правоохранительных органов", – добавили в партии.

В "Народном фронте" выразили поддержку Парубию, охарактеризовав его как "патриота и политического деятеля, который делал все возможное для спасения страны от пещерного авторитаризма Януковича и путинской оккупации Украины".

Напоследок в "Народном фронте" потребовали прекратить любые действия, имеющие характер политически мотивированных преследований.

Напомним, речь идет о событиях пятилетней давности, когда 2 мая 2014 года в ходе противостояния сторонников Евромайдана и Антимайдана в одесском Доме профсоюзов начался пожар, в результате которого погибли около полусотни человек и еще десятки пострадали.

В мае этого года, спустя пять лет после трагических событий, замглавы МВД Украины Сергей Яровой сообщил о первом осужденном по делу о случившемся.

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