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Рассмотрение иска Украины против РФ в Гааге покажут онлайн

30 апреля, 03:45

Вступительное заявление представителей РФ назначено на понедельник, 10 июня, на 10 утра

Фото: Getty Images

Постоянная палата третейского суда в Гааге будет транслировать в прямом режиме рассмотрение дела по иску Украины против РФ о нарушении Москвой Конвенции ООН по морскому праву.

Представители общественности, дипломатического корпуса и журналисты смогут следить за процессом во Дворце мира в режиме онлайн, сообщает Укринформ со ссылкой на документы суда.

Постоянная палата третейского суда в Гааге с 10 по 14 июня проведет слушания относительно предварительных возражений Российской Федерации в деле по иску Украины о нарушении права прибрежного государства согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Стороны уже представили письменные замечания с фактическими доказательствами.

Вступительное заявление представителей РФ назначено на понедельник, 10 июня, на 10 утра. На следующий день, тоже в 10.00, вступительную заявление сделает Украина.

Постоянная палата третейского суда действует в Дворце мира – в том же здании, что и Международный суд ООН.

Как сообщалось, 18 апреля 2019 года Международный трибунал по морскому праву (МТМП) подтвердил получение запроса Украины о применении временных мер с целью освобождения украинских моряков, захваченных с применением силы Россией в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Напомним, что Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS), чтобы были приняты принудительные меры к России для освобождения пленных украинских моряков. А ранее правительство запустило соответствующий процесс в Европейском суде по правам человека и механизм принудительного урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Кроме того, сообщалось, что Федеральная служба безопасности России продлила на до конца августа так называемое "следствие" по делу украинских военнопленных моряков.

Как мы уже писали, "Сегодня" встретились с родными и близкими захваченного капитана бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, которые передали ему слова поддержки. Подробнее в видеосюжете:


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Тег Россия, иск, онлайн, Украина, гаага, трибунал, морское право, пленные моряки

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