Разговор Зеленского с Трампом: конгрессмен рассказал о последствиях

На фоне продолжающейся российской агрессии Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину в военном, финансовом и экономическом плане.
Об этом на полях Варшавского форума по безопасности заявил американский конгрессмен-демократ и член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джон Гараменди, пишет "Укринформ".
"Дискуссия об увеличении военной помощи находится на повестке дня, сейчас 400 млн долларов прямой финансовой и военной помощи со стороны США", – сказал он.
По словам Гараменди, Вашингтону очень важно услышать от украинских властей, в какой финансовой, военной и экономической помощи они нуждаются.
В связи с этим 3 октября в Киев прибудет делегация от Конгресса США для переговоров с представителями украинской власти.
Конгрессмен назвал "временной проблемой" скандал вокруг телефонной беседы Украины и США, несмотря на что США продолжат оказывать Украине военную, политическую и финансовую поддержку.
Также Гараменди добавил, что в США не наблюдается ни утомления от Украины.
"На самом деле, Америка еще сильнее обеспокоена ситуацией в Украине, а факт агрессии России против Украины указывает на необходимость единства союзников. Америка будет оказывать Украине столько значительной поддержки, сколько сможет", – подчеркнул американский конгрессмен.
Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп оказывал на Зеленского – якобы он заблокировал помощь Украине с целью возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. После этого Белый дом опубликовал стенограмму беседы, несмотря на что демократы не отметили запущенную в Конгрессе процедуру импичмента президенту США.
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