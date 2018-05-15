Разоблачение российского "РИА Новости-Украина": Луценко показал, что нашли при обысках

Сегодня, 15:29

Силовики разоблачили выполнение проплаченных этим агентством антиукраинских акций, отметил генпрокурор


Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Служба безопасности Украины, которая раскрыла сеть подконтрольных России медиаструктур, располагает доказательствами выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак информагентством "РИА Новости-Украина". Об этом заявил в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, силовики разоблачили выполнение проплаченных этим агентством антиукраинских акций.

"Прокуратура АР Крым и СБУ сегодня перешли в активную фазу обезвреживания антиукраинской деятельности очередной российской медиа структуры. После запрета потомков Геббельса с Рашатудей (Russia Today) российские государственные пропагандисты открыли в Киеве "РИА Новости-Украина". Следствие располагает доказательствами выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структурой, участия граждан Украины (одновременно получили гражданство РФ) в этой дезинформационная войне", – написал Луценко.

Генпрокурор добавил, что действия данных лиц подпадают под признаки статьи 111 УК – государственная измена.

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Ранее сайту "Сегодня" от источника в СБУ стали известны причины обысков в агентстве "РИА Новости – Украина" с последующим задержанием их сотрудника Кирилла Вышинского. Агентство находилось под прямым руководством главного пропангандистского СМИ России.

На такие действия СБУ у Путина пригрозили ответными мерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также рассчитывает на решительное осуждение действий украиснких правоохранителями международными структурами.
Луценко, генпрокурор, доказательства, риа новости, обыски

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Источник:

"Сегодня"

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