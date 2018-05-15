Обыски российского СМИ в Украине: у Путина пригрозили ответными мерами

Украинские спецслужбы заподозрили РИА новости в Украине в антиукраинской деятельности, но в Москве недовольны

В Кремле возмущены действиями СБУ, которая раскрыла сеть подконтрольных России медиаструктур и провела обыски в информагентстве "РИА Новости-Украины", в результате чего был задержан их главный редактор.

С критикой в адрес украинской стороны выступил перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он назвал возмутительными действия Службы безопасности Украины в отношении российских СМИ и заявил, что Москва ожидает решительного осуждения международными структурами.

"В случае, если эти действия правоохранительных органов Украины каким-то образом связаны с профессиональной деятельностью этих средств массовой информации, это является возмутительными и вопиющими действиями, которые противоречат всем нормам и правилам и которые заслуживают самого жесткого осуждения по линии соответствующих международных организаций. Меры взаимности, безусловно, будут приниматься, но чтобы говорить что-то конкретное, нужно сначала все-таки получить более детальную информацию. В остальном будем действовать квалифицированно, но, безусловно, напористо, максимально защищая интересы российских средств массовой информации", – сказал Песков.

Также ситуацию уже прокомментировали у российского омбудсмена.

"Уполномоченный по правам человека в РФ немедленно связалась с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Людмилой Денисовой, и она обещала в течение часа выяснить, за что задержали корреспондента РИА Новости Кирилла Вышинского и где он находится".

Отметим, сайту "Сегодня" от источника в СБУ стали известны причины обысков в агентстве "РИА Новости – Украина" и задержания их сотрудника Кирилла Вышинского. Агентство находилось под прямым руководством главного пропангандистского СМИ России. Украинская спецслужба имеет доказательств антиукраинской и противозаконной деятельности СМИ и конкретно их сотрудника.