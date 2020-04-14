Разумков назвал возможную дату внеочередного заседания Рады

Депутаты могут собраться на заседание после празднования Пасхи

Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться на следующей неделе, после празднования Пасхи.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24".

"Заседание планируется или в конце этой недели, или в начале следующей. Я думаю, что объективно это – или четверг (16 апреля), или среда (следующей недели, 22 апреля)", - сказал он.

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По его словам, понедельник и вторник (20 и 21 апреля) уйдут на то, чтобы депутаты собрались после работы в округах.

Напомним, ранее депутаты фракции "Слуга народа" предполагали, что внеочередное заседание планировалось на 15 апреля. Ожидалось, что парламент соберут для внесения изменений в Регламент. Оказывается, "слуги народа" придумали, как быстро пройти 16 000 правок к банковскому закону. Процесс рассмотрения большого количества поправок к законопроектам планируют изменить так, чтобы и депутатов не обидеть, и не затягивать на месяцы принятие законов.

Ранее политолог Владимир Фесенко назвал преступным в условиях пандемии подачу 16 тысяч поправок к законопроекту о банках. По его словам, депутаты могут месяцами рассматривать только один этот законопроект, вместо того чтобы принимать важные и нужные законы.

Смотрите в сюжете, что приняла Рада на внеочередном заседании 13 апреля:

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