Разумков не исключил – Гройсман может снова стать премьер-министром

До выборов почти две недели, а до формирования коалиции еще дольше, но уже сейчас обсуждат, кто займет пост №2 в стране

Кто станет новым премьер-министром? Это вторая по значимости государственная должность в стране. На премьерское кресло социологи и политики делают разные ставки, несмотря на то, что парламентские выборы не проведены, а коалиционные переговоры даже не начаты.

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключает, что новым премьером станет нынешний глава правительства. Все решит парламентская коалиция. Сам Владимир Гройсман на неделе заявил, что тоже не против остаться премьером.

Как сообщали новости "Сегодня", в "Слуге народа" уже сообщили, когда представят кандидатуру нового премьер-министра. Как рассказывал Дмитрий Разумков, сейчас слишком рано еще говорить о том, кто и какие кресла займет в новом правительстве, но все же дал намек.

В свою очередь глава правительства Владимир Гройсман недавно заявлял, что собирается снова стать премьер-министром после выборов. Премьер приезжал в Полтавскую область проверить ремонт важной дороги и поделился планами на будущее.

Также Разумков рассказывал, как можно побороть "кнопкодавство" нардепов в Раде. Реакция на нарушения должна быть быстрой и в рамках закона, говорит лидер "Слуги народа".

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