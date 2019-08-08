Разумков открестился от раскола в будущей фракции "Слуга народа"

Дмитрий Разумков / Фото: AFP

Лидер президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков уверяет, что в будущей фракции "Слуги народа" нет раскола. Мол, это нормальная публичная дискуссия. Об этом он заявил в интервью BBC News Украина.

"Я ничего плохого в дискуссии не вижу. Надо обсуждать, а затем, приняв решение, идти с ним к обществу и в Верховную Раду. Несмотря на то, что говорят о "расколе" – это некорректно. Ведь партийная дискуссия была раньше, и она есть сейчас", – заметил Разумков.

Он считает, что публичные дискуссии — это нормально.

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"У меня очень хорошие отношения с Русланом Алексеевичем (с представителем президента в парламенте Русланом Стефанчуком. – Ред.). Дискуссии не вредят партии, не вредят обществу или государству", – добавил Разумков.

Он подчеркнул, что они могут проводить дискуссии в офисе и даже на эфирах – это другой подход к публичной политике.

Напомним, ранее сообщалось, что одну из должностей в руководстве парламента "Слуга народа" планирует отдать другой политической силе.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что коалиция Рады заберет все министерские кресла в Кабмине. Также он рассказал, что может достаться парламентской оппозиции.

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