Разумков сообщил, кто может стать вице-спикером Рады

Он считает, что пусть сначала партии определятся, кто из них какая оппозиция

Дмитрий Разумков. Фото: AFP

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что перед распределением тех или иных должностей в руководстве новой Верховной Рады партии должны сначала конкретно определиться со своим, в том числе, оппозиционным статусом.

"Если мы говорим о президиуме Верховной Рады, то естественно я надеюсь, что там будут представители нашей политической силы. Если мы говорим о других местах, то мне кажется, что было бы корректно, чтобы эту должность заняли представители оппозиции. Но у нас как-то так в истории государства происходит, что у нас несколько оппозиций. Пусть они между собой определятся, какая они оппозиция", – сказал он в эфире на одном из украинских телеканалов в понедельник.

Разумков отметил, что в Украине "некоторые, с одной стороны, совсем противоположные политические силы синхронно ездят в Европу, и иногда складывается впечатление, что у нас там происходит, знаете, "широкая коалиция", которая на эфирах очень сильно критикует друг друга, а после этого, вне эфиров, неплохо общается и, наверное, делит какие-то должности".

Он также высказал свое личное мнение, что вице-спикером Верховной Рады должен быть человек, который будет работать, независимо от нахождения в оппозиции, на интересы Украины.

Как сообщалось, по результатам экзит-полов 5% барьер преодолевают пять партий:

Слуга народа – 44,2%;

Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,4%;

Европейская солидарность – 8,8%;

Батькивщина – 7,4%;

Голос – 6,5%.

Напомним, что ранее мы писали о том, кто прошел в парламент по партийным спискам.

Также мы сообщали о том, кто проходит в Раду: списки согласно официальным результатам ЦИК.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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