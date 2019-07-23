Сделать стартовой
25,64
28,76
УКР
Главная Больше  Новости политики

Разумков сообщил, кто может стать вице-спикером Рады

23 июля, 01:46

Он считает, что пусть сначала партии определятся, кто из них какая оппозиция

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков. Фото: AFP

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что перед распределением тех или иных должностей в руководстве новой Верховной Рады партии должны сначала конкретно определиться со своим, в том числе, оппозиционным статусом.

"Если мы говорим о президиуме Верховной Рады, то естественно я надеюсь, что там будут представители нашей политической силы. Если мы говорим о других местах, то мне кажется, что было бы корректно, чтобы эту должность заняли представители оппозиции. Но у нас как-то так в истории государства происходит, что у нас несколько оппозиций. Пусть они между собой определятся, какая они оппозиция", – сказал он в эфире на одном из украинских телеканалов в понедельник.

Разумков отметил, что в Украине "некоторые, с одной стороны, совсем противоположные политические силы синхронно ездят в Европу, и иногда складывается впечатление, что у нас там происходит, знаете, "широкая коалиция", которая на эфирах очень сильно критикует друг друга, а после этого, вне эфиров, неплохо общается и, наверное, делит какие-то должности".

Он также высказал свое личное мнение, что вице-спикером Верховной Рады должен быть человек, который будет работать, независимо от нахождения в оппозиции, на интересы Украины.

Как сообщалось, по результатам экзит-полов 5% барьер преодолевают пять партий:

  • Слуга народа – 44,2%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,4%;
  • Европейская солидарность – 8,8%;
  • Батькивщина – 7,4%;
  • Голос – 6,5%.

Напомним, что ранее мы писали о том, кто прошел в парламент по партийным спискам

Также мы сообщали о том, кто проходит в Раду: списки согласно официальным результатам ЦИК

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам"


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, парламент, вице-спикер, выборы 2019, Разумков

Вы сейчас просматриваете новость " Разумков сообщил, кто может стать вице-спикером Рады". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Разумков считает, что местные выборы пройдут в 2020 году

Сегодня, 01:29

Разумков считает, что большая часть органов власти работает неэффективно, не соответствует тем вызовам, которые стоят перед государством

Разумков уверяет, что в партии не будет людей, которые будут работать на олигархов

Сегодня, 01:02

Не будет индульгенции для своих, все будут отвечать в рамках действующего законодательства, – сказал Разумков

Разумков прояснил ситуацию с коалицией в Раде

Вчера, 13:27

Политик рассказал, когда рассчитывает на первое заседание нового созыва парламента

Разумков убежден, что низкая явка никак не повлияет на результаты выборов

Вчера, 00:00

Конечно, нам бы хотелось, чтобы явка была выше, – заявил Разумков

Джоли в шоке: старший сын готовится нанести ей «удар в спину»

Как убрать мешки под глазами и отеки век

Huawei могут отключить от Android

Раскрыла секреты: Каменских рассказала, как добиться успеха

Джоли в шоке: старший сын готовится нанести ей «удар в спину»

Как убрать мешки под глазами и отеки век

Huawei могут отключить от Android

Раскрыла секреты: Каменских рассказала, как добиться успеха

Джоли в шоке: старший сын готовится нанести ей «удар в спину»

Как убрать мешки под глазами и отеки век

15 красавиц российского кино

Как и почему на Руси отмечали именины

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

21 июля, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

21 июля, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

20 июля, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

20 июля, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Джоли в шоке: старший сын готовится нанести ей «удар в спину»

Как убрать мешки под глазами и отеки век

21 дизайнерская вещь, которая будет модной вечно. Фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь