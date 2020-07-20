Разумков отреагировал на попытки России заставить Украину изменить Конституцию

Россия не имеет права требовать от Украины внести изменения в Конституцию, чтобы внести туда особый статус для Донбасса. Об этом заявил на итоговой пресс-конференции спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Вносить изменения в Конституцию может требовать только украинский народ, украинская Верховная Рада, народные депутаты, президент и другие институции, которые работают на благо нашей страны. Любая другая страна не имеет такого права", – сказал он.

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Разумков отметил, что Украина не предлагает внесение изменений в Конституцию России, поэтому и Украина сама будет определяться со своим Основным законом. также он подчеркнул, что не все вопросы определены законодательно и придется еще много работать, чтобы вернуть временно оккупированные территории Донбасса и Крыма.

"В моем понимании разделить эти два вопроса очень трудно. Мы движемся параллельными путями, но двигаться мы должны, скажем так, с одинаковой скоростью. Если мы говорим о законодательных инициативах, то мы готовы работать и принимать законы, которые позволят нам вернуть временно оккупированные территории, вернуть своих людей, вернуть свои границы, исходят исключительно из интересов украинского государства", – сказал глава парламента.

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В то же время он затруднился ответить, достаточно ли будет для возвращения оккупированных территорий закона об особом статусе (особенностях местного самоуправления).

"Трудно ответить, достаточно или не достаточно. Пока не вернули территории, все законопроекты, наверно, недостаточны. Как только вернем, это будет означать, что законодательная база, принятая Верховной Радой, достаточна… Я понимаю, что мы прислушиваемся, слышим, понимаем позицию многих наших партнеров и оппонентов, но это украинская Верховная Рада, и слово "украинская" является ключевым", – резюмировал Разумков.

Напомним, в начале июля в Берлине состоялись переговоры на уровне политических советников глав государств "нормандского формата". Иностранные СМИ сообщали, что на тех переговорах Россия якобы "уперлась" в позицию скорейшей юридической реорганизации временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей – то есть, законодательного закрепления их особого статуса. В то же время участник переговоров, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции ОРДЛО Алексей Резников говорил, что Россия не ставила ультиматум об особом статусе Донбасса.

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Позже президент Владимир Зеленский заявил, что никто не может требовать от Украины менять Конституцию ради особого статуса Донбасса.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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