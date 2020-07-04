Зеленский об "особом статусе" Донбасса: Никто не может требовать, мы – независимая страна

Президент Владимир Зеленский после встречи политических помощников в рамках "нормандского формата" заявил о недопустимости требований к Украине изменить Конституцию ради "особого статуса" отдельных районов Донбасса.

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Об этом он заявил в ходе своего рабочего визита в Одесскую область, сообщили в Офисе главы государства.

"Никто от Украины не может требовать, мы независимая страна. Мне кажется, всем надо поработать над риторикой", — заявил президент.

В то же время, Зеленский не стал комментировать встречу политических советников "нормандского формата", отметив, что проведет совещание по этому вопросу с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и вице-премьер-министром Алексеем Резниковым.

"Что касается вчерашней встречи помощников в рамках "нормандского формата", то скажу вам, что пока не готов комментировать. Я знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно прошла. Больше пока что нечего комментировать", — добавил президент.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в ходе переговоров в Берлине, которые продолжались 11 часов, Украина, Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей "Нормандской четверки", достигнутых в Париже, и приблизить проведение саммита лидеров четырех стран.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "нормандский формат" стал на паузу из-за того, что практически нет прогресса в выполнении согласованных выводов саммита в Париже, причем проблема – только в российской стороне.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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