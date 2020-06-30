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Разумков отреагировал на слова Третьяковой о "детях низкого качества"

30 июня, 16:59

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Фракция Слуга народа пока не инициировала отставку скандального нардепа из парламентского комитета

Спикер Верховной Рад Дмитрий Разумков не поддерживает заявления народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой о "детях очень низкого качества". На сегодняшний день нет инициативы ни от нее самой, ни от политической силы снять ее с должности председателя комитета по вопросам социальной политики. Об этом он сказал на брифинге в парламенте.

"Я уже устал повторять народным депутатам, чтобы каждый раз – и во время эфиров и не во время эфиров, во время общения с журналистами и просто с людьми – они взвешенно подходили к каждому своему слову [следили за тем], что говорят, как говорят и что предлагают. Что касается высказываний [Третьяковой], я точно их не поддерживаю, как и много кто из других… Галина Николаевна много правильных вещей в Раде делает и сейчас, в том числе в комитете. Но делить людей в украинском обществе на тех или иных, мягко говоря, не следует", – сказал он.

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Спикеру ВР напомнили о секс-скандале с еще одним "слугой народа" Богданом Яременко, который решил уйти из комитета по иностранным делам, написав соответствующее заявление. А вот Третьякова из своего комитета уходить не хочет, несмотря на громкий скандал.

"По состоянию на сегодня ко мне не обращалась в письменном формате ни одна из депутатских фракций и групп. Хотел бы напомнить, что согласно Регламенту Верховной Рады, фракция может попытаться отозвать от должности председателя комитета или по собственной инициативе (Третьяковой. – Ред.). Такое решение может быть принято исключительно залом Верховной Рады Украины на пленарном заседании. Если при голосовании будет 226 голосов, то такое решение может быть (принято. – Ред.). На сегодня, если я не ошибаюсь, такие инициативы ни от Галины Николаевны, ни от фракции "Слуга народа" не поступали", – отметил Разумков.

Недавно в ходе онлайн-конференции, рассуждая о материальной помощи необеспеченным слоям населения, Третьякова отметила, что некоторые люди рожают ребенка исключительно ради получения государственных денег. А такие дети, по ее мнению, "очень низкого качества". Как сообщали новости "Сегодня", во время пленарного заседания Третьякова выступила в Раде с извинениями и обвинениями.

Видео: "Слуга народа"

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Верховная Рада депутат Дмитрий Разумков Галина Третьякова

Источник: Сегодня

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