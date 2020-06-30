Разумков отреагировал на слова Третьяковой о "детях низкого качества"

Спикер Верховной Рад Дмитрий Разумков не поддерживает заявления народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой о "детях очень низкого качества". На сегодняшний день нет инициативы ни от нее самой, ни от политической силы снять ее с должности председателя комитета по вопросам социальной политики. Об этом он сказал на брифинге в парламенте.

"Я уже устал повторять народным депутатам, чтобы каждый раз – и во время эфиров и не во время эфиров, во время общения с журналистами и просто с людьми – они взвешенно подходили к каждому своему слову [следили за тем], что говорят, как говорят и что предлагают. Что касается высказываний [Третьяковой], я точно их не поддерживаю, как и много кто из других… Галина Николаевна много правильных вещей в Раде делает и сейчас, в том числе в комитете. Но делить людей в украинском обществе на тех или иных, мягко говоря, не следует", – сказал он.

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Спикеру ВР напомнили о секс-скандале с еще одним "слугой народа" Богданом Яременко, который решил уйти из комитета по иностранным делам, написав соответствующее заявление. А вот Третьякова из своего комитета уходить не хочет, несмотря на громкий скандал.

"По состоянию на сегодня ко мне не обращалась в письменном формате ни одна из депутатских фракций и групп. Хотел бы напомнить, что согласно Регламенту Верховной Рады, фракция может попытаться отозвать от должности председателя комитета или по собственной инициативе (Третьяковой. – Ред.). Такое решение может быть принято исключительно залом Верховной Рады Украины на пленарном заседании. Если при голосовании будет 226 голосов, то такое решение может быть (принято. – Ред.). На сегодня, если я не ошибаюсь, такие инициативы ни от Галины Николаевны, ни от фракции "Слуга народа" не поступали", – отметил Разумков.

Недавно в ходе онлайн-конференции, рассуждая о материальной помощи необеспеченным слоям населения, Третьякова отметила, что некоторые люди рожают ребенка исключительно ради получения государственных денег. А такие дети, по ее мнению, "очень низкого качества". Как сообщали новости "Сегодня", во время пленарного заседания Третьякова выступила в Раде с извинениями и обвинениями.

Видео: "Слуга народа"

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