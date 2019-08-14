Разумков ответил на петицию о прекращении госфинансирования партий

Дмитрий Разумков / Фото: AFP

Несмотря на то что украинцы уже выразили в петиции свое недовольство госфинансированием партий, лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков считает, что оно необходимо для развития политической культуры в стране. Об этом он сказал на брифинге журналистам после заседания подготовительной группы в Раде.

Он согласился, что в Украине эти средства часто использовались неэффективно.

"Есть другие предохранители, на которые надо будет обращать внимание. Потому что у нас очень часто эти средства использовались неэффективно. Вы видели, что к концу года они шли на рекламу, а не на развитие партийной структуры, на обучение своих однопартийцев, на привлечение людей к тем или иным политическим структурам", – сказал Разумков.

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Политик подчеркнул, что некоторые антикоррупционные организации отмечали, что эти средства фактически были направлены на "связанные с теми или иными партиями структуры".

"Таким образом, возникал вопрос корректности и соответствия действующему законодательству использования этих средств", – отметил он.

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Разумков считает, что финансирование партий из госбюджета необходимо для развития политической культуры в стране. А на вопрос, откажется ли его партия от бюджетных средств, он ответил, что такое финансирование предусмотрено законом и "Слуга народа" будет придерживаться законодательства.

Как сообщали новости "Сегодня", украинцы в своей петиции попросили Зеленского отменить госфинансирование партий. Данная инициатива набрала необходимые 25 тысяч голосов. Автором обращения к президенту является народный депутат 4-8-го созывов Верховной Рады Николай Томенко. Он напомнил, что с 2016-го по 2019 год на деятельность политических партий было выделено почти 1,5 млрд гривен, которые потрачены в основном на телевизионную рекламу.

Ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение, согласно которому шесть партий Верховной Рады VIII созыва получат более 150 миллионов гривен из госбюджета. Больше всех получит за III квартал 2019 года "Народный фронт", а меньше всех – "Батькивщина".

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