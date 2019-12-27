Разумков подписал законы об уголовной ответственности за "кнопкодавство" и ВСК Рады

Кнопкодавам грозят штрафы в 51-85 тысяч гривен

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон, которым криминализировано наказание народных депутатов за "кнопкодавство".

Напомним, 19 декабря Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях Верховной Рады" (№2148). За данное решение проголосовал 261 народный депутат .

Сегодня, 27 декабря, закон был возвращен с подписью председателя Верховной Рады. Также сегодня он был направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

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Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 364-2, предусматривающей, что умышленное совершение народным депутатом на пленарном заседании ВР голосования вместо другого народного депутата (неличное голосование) наказывается штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51-85 тысяч гривен).

Кроме того, сегодня Разумков подписал и передал на подпись президенту закон о временных следственных и временных специальных комиссиях Верховной Рады.

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19 декабря парламент принял закон "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады" с учетом предложений Зеленского (№0979). Из закона изъяты все нормы, касающиеся импичмента президента .

Председатель комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей Кальченко (фракция "Слуга народа") объяснил это тем, что парламент принял закон об импичменте, поэтому нет необходимости эти нормы выписывать в указанном законе.

Напомним, 23 сентября Владимир Зеленский подписал закон № 1012 о процедуре отстранения президента от власти (импичмент) .

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