Зеленский ветировал закон о ВСК с процедурой импичмента

Летом данный документ вызвал много споров, а позже был принят другой, президентский закон об импичменте

Фото: facebook.com/sluga95

Еще в начале июня Верховная Рада приняла закон №1098 о ВСК с процедурой импичмента президента, однако сейчас президент Владимир Зеленский наложил на него вето. Об этом говорится в карточке закона на сайте парламента.

"Возвращено с предложениями президента. Готовится на рассмотрение с вето президента", – говорится в карточке документа.

Авторы документа отмечали, что принятие данного закона была обусловлена необходимостью устранения пробела в действующем законодательстве, регулирующем правовые и организационные основы процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента.

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Отмечается, что до сегодняшнего дня законом были урегулированы процедурные вопросы создания и ликвидации временных следственных комиссий (ВСК), но границы и объемы полномочий указанной комиссии ни Конституцией, ни Регламентом парламента не были определены.

В то же время гарант не спешил подписывать документ и у парламента прошлого созыва с новым президентом возник конфликт. Как сообщали новости "Сегодня", бывший спикер парламента Андрей Парубий направил Зеленскому письмо, в котором потребовал какого-либо действия – или подписания документа, или наложить вето до определенной даты.

В то же время у Зеленского называли условие для подписания закона о ВСК. На тот момент еще заместитель главы Офиса президента (сейчас генпрокурор) Руслан Рябошапка заявлял, что глава государства одобрит документ в том случае, если только он соответствует подходам, которые предлагал Зеленский.

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