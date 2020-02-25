Разумков – президенту Латвии: Вопрос Крыма и Донбасса равнозначен для Киева

Глава украинского парламента указал на важное сотрудничество Украины и Латвии на международной арене

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в рамках визита в Латвию встретился с президентом этой страны Эгилсом Левитсом. Они обсудили взаимодействие и на международной арене, и усиление межгосударственного сотрудничества, сообщает пресс-служа ВР.

Разумков поблагодарил латвийского лидера за готовность на международной арене поддерживать Украину в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет.

"Там, где не может говорить Украина, – говорит Латвия. Там, где не слышно один голос, – услышат несколько. Мы чувствуем поддержку Латвийской Республики в рамках работы ПАСЕ, ООН и других международных организаций, и это очень важно для Украины … Мы сотрудничаем на пользу не только Украины, но и всей Европы, и делаем все зависящее от нас по сохранению демократических принципов … Надеюсь, качественная коммуникация на уровне дипломатических миссий, парламентариев и чиновников позволит углубить сотрудничество между нашими странами", – сказал спикер ВР.

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Фото: rada.gov.ua

Он отметил, что вопрос Крыма и Донбасса являются равнозначными для украинской власти.

"Безусловно, будет разный подход к решению вопросов (по Донбассу и Крыму – ред.), но для нас они являются одинаково приоритетными. Ведь и там, и там наши граждане, наши земли", – заверил Разумков.

В свою очередь Эгилс Левитс выразил надежду, что этот визит даст положительный импульс взаимоотношениям между государствами. В частности, он акцентировал на необходимости развивать сотрудничество в рамках Восточного партнерства.

Фото: rada.gov.ua

Отметим, что накануне спикер ВР встречался с премьер-министром этой страны Кришьянисом Кариньшем, главой парламента Инарой Мурниеце и украинской диаспорой. Латвийская сторона заверила, что готова и дальше помогать Украине и будет поддерживать на международной арене.

Как сообщали новости "Сегодня", 16 октября 2019 года в Латвии был с визитом и президент Украины. Среди прочего он провел переговоры с коллегой Эгилсом Левитсом. Подробности встречи Зеленского с президентом Латвии.

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