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Разумков рассказал, как в новой Раде будут бороться с кнопкодавством

23 августа, 16:16

У "Слуги народа" нет планов вводить сенсорную кнопку для персонализации голосования

Дмитрий Разумков. Фото: Facebook

Дмитрий Разумков. Фото: Facebook

Введение системы сенсорной кнопки для голосования депутатов в зале заседаний ВР не предусмотрено регламентом работы парламента, а поэтому может вызвать проблемы при принятии определенных решений. Об этом заявил председатель подготовительной депутатской группы, председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, который ранее уже рассказал, как в политсиле намерены следить за дисциплиной, сообщает Укринформ.

"Если мы говорим о системе сенсорной кнопки, то, насколько мне известно, она не сертифицирована, и там есть некоторые вопросы с гарантийным сроком использования, так как она была теоретически введена 11 или 12 лет тому назад. И я не уверен, что эта система отвечает всем тем вызовам, которые будут стоять перед Верховной Радой 9-го созыва... Есть другие вопросы, связанные с сенсорной кнопкой: насколько мне известно, сегодня она не предусмотрена регламентом Верховной Рады Украины и ее введение может вызвать проблемы в принятии тех или иных решений", - пояснил Разумков.

В то же время он подчеркнул, что в партии "Слуга народа" считают необходимым исключить кнопкодавство в парламенте.

"Мы предлагаем и изменения в закон, согласно которым очень строго наказывали бы людей, народных депутатов, которые это будут использовать, доходя к уголовной ответственности или крупным штрафам", - отметил политик.

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В свою очередь представитель президента в Верховной Раде, председатель рабочей подгруппы, которая занимается вопросами формирования будущих комитетов и организацией работы торжественного заседания парламента, Руслан Стефанчук подчеркнул, что система "Рада-3", которая нынче используется в зале заседаний парламента, технически использовала свой ресурс еще в 2008 году. Он отметил, что один из первых вопросов, который "Слуга народа" будет предлагать депутатам нового созыва, будет касаться идентификации голосования. Но при этом он уточнил, что речь идет не о введении сенсорной кнопки.

По его словам, "одним из первых законопроектов будет введение уголовной ответственности за кнопкодавство, за прогулы пленарных заседаний Верховной Рады, а также внесение изменений в Конституцию относительно того, чтобы прогулы и кнопкодавство стали основанием для потери мандата".

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Ранее сообщалось, что фракция президентской партии "Слуга народа" распределила места для народных депутатов в сессионном зале.

Согласно плану депутаты от "Слуги народа" должны занять девять передних рядов, а также все места, прилегающие к ложе Кабмина.

Такая рассадка депутатов не нарушает регламент Верховной Рады, однако является нетрадиционной для украинского парламента. В предыдущих созывах Рады фракции рассаживались, преимущественно, по секторам. У каждой политсилы был доступ к проходам к трибуне, и часть мест в передних рядах занимала оппозиция.

Как мы писали ранее, во вторник, 20 августа, на заседании подгруппы подготовительной депутатской группы представители партии "Слуга народа" сообщили, что делегируют Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчука на должности председателя и первого заместителя председателя Верховной Рады.

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