Разумков рассказал, какой должна быть зарплата чиновников

Он напомнил, что чиновникам сразу рассчитывать на высокие премии или зарплаты не стоит

/ Фото: Верховная Рада

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что между зарплатами чиновников и простых граждан должна быть корреляция.

Об этом Разумков сказал в ток-шоу на одном из украинских телеканалов, – пишет Укринформ.

"Я не понимаю, когда такие, мягко говоря, несоизмеримые премии получают наши чиновники. Я говорил и ранее о том, что зарплата чиновника, министра, народного депутата должна быть достаточной и достойной. Однако она не должна быть заоблачной. А когда мы видим премии, зарплаты даже за несколько месяцев в пол миллиона гривень – мне трудно это объяснить... Я думаю, что должна быть, мягко говоря, корреляция с тем, что получают люди, и тем, что получают чиновники", – отметил Разумков.

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При этом он заметил: если нынешние чиновники на прежних рабочих местах получали "большой объем зарплат, дивидендов и т. п., то они себе сформировали некий финансовый резерв", благодаря которому могут поработать на пользу государства и, таким образом, доказать свою результативность. А дальше уже либо возвращаться в бизнес, либо идти уже с этими предложениями к гражданам, демонстрируя результаты своей работы". Однако, по словам спикера, сразу рассчитывать на высокие премии или зарплаты не стоит.

Ранее сообщалось, что Кабмин хочет уменьшить разрыв между зарплатами мужчин и женщин. Как известно, в некоторых отраслях женщины получают на 40% меньше, чем мужчины.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук уточнял, что зарплата министров и их заместителей теперь будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. Как известно, средняя зарплата в декабре 2019 года повысилась до 12 264 гривен.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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