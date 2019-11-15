Разумков рассказал, когда для иностранцев откроют рынок земли в Украине

Дмитрий Разумков. Архивное фото: REUTERS/Gleb Garanich

На днях Верховная Рада проголосовала за земельную реформу, а до этого президент Украины говорил, что в законе должен быть прописан референдум по вопросу покупки иностранцами украинской земли, однако покупать землю они смогут еще не скоро. Об этом рассказал в эфире одного из украинских телеканалов спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Он отметил, что на сегодняшний день невозможно провести такой референдум, ибо не существует самого закона о референдуме. В то же время спикер подчеркнул, что сейчас команда специалистов занимается вопросами разработки пакета законопроектов о народовластии, где будет пункт об общенациональных референдумах.

"О чем говорил президент, о чем было согласовано, насколько я понимаю, с большинством парламента ... Позиция номер один: рынок земли будет открываться, он будет открываться для физических лиц, и он будет открываться для юридических лиц, владельцами и конечными бенефициарами которых являются украинские граждане. Передачи корпоративных прав другим компаниям, владельцами которых являются иностранцы, не будет . О референдуме: референдум состоится и только после этого референдума, когда украинское общество определится, что оно готово или не готово привлечь и дать возможность иностранцам покупать украинскую землю, или продавать корпоративные права, то этот рынок будет открыт и для иностранцев. Но после референдума", – сказал Разумков.

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Он добавил, что будет "переходный период", когда украинцы посмотрят, как работает рынок земли, и только потом можно будет вынести вопрос о возможности продажи земли иностранцам.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о рынке земли и его принятия в первом чтении президент Владимир Зеленский сделал срочное заявление о собственности украинцев на землю. Он отметил, что закрепленное в Конституции право украинских граждан на владение землей не соответствует действительности.

Кроме того, президент отметил, что иностранцы не смогут покупать украинскую землю без референдума. По его словам, после запланированного на 2020 год запуска рынка земли право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании. А для иностранных покупателей тоже есть условие.

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