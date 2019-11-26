Разумков рассказал, когда Рада займется новым законом об особом статусе Донбасса

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Верховная Рада подключится к разработке нового законопроекта об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей после встречи лидеров стран Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия) в Париже. Об этом сказал спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что так, как и обещал президент, после "нормандского формата" мы сможем более глобально вместе с украинским обществом присоединиться к этому процессу для того, чтобы это был качественный закон", – сказал Разумков журналистам во вторник, 26 ноября, в Киеве.

Как сообщалось, 31 декабря заканчивается действие закона об особенностях местного самоуправления на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях президент России Владимир Путин уже заявлял, что самое главное в переговорах Нормандской четверки – это особый статус Донбасса. По его словам, если не будет соответствующего закона, устраивающего и непризнанные "республики", то ситуация может зайти в тупик и "формула Штайнмайера" здесь ничем не поможет.

Напомним, в начале октября "формула Штайнмайера" была согласована в Минске и вынесена на обсуждение "Нормандской четверки". Она предполагает проведение выборов в ОРДЛО и введение особого статуса этих территорий. Однако Киев продолжает настаивать, что это все будет возможно только после выполнения компонента безопасности – вывода российских войск и обезоруживания боевиков, возобновления украинского контроля над оккупированными территориями и границей и т.д. Также планируется, что "формула Штайнмайера" будет в новом законе об особом статусе Донбасса.

Об этом говорил и глава государства, отметив, что "формула" должна быть в будущем имплементирована в новый закон, однако его еще нет. Президент также отмечал, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

Смотрите видеообращение Зеленского об особом статусе Донбасса:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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