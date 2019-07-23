Сделать стартовой
25,64
28,76
УКР
Главная Больше  Новости политики

Разумков считает, что местные выборы пройдут в 2020 году

23 июля, 01:29

Разумков считает, что большая часть органов власти работает неэффективно, не соответствует тем вызовам, которые стоят перед государством

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков. Фото: AFP

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что местные выборы в Украине состоятся все-таки в 2020 году, а партия уже будет готовиться к их проведению после подведения итогов парламентских выборов.

"Если мы говорим о местных выборах, то действительно к ним нужно готовиться, и политическая партия "Слуга народа" фактически сразу же после того, как заканчиваются парламентские выборы, будет готовиться к местным выборам. Я думаю, что все-таки выборы пройдут в 2020 году, но многое будет зависеть, в том числе, и от местных органов власти", – сказал он в эфире на одном из украинских телеканалов.

Разумков считает, что большая часть органов власти работает неэффективно, не соответствует тем вызовам, которые стоят перед государством, не обеспечивает жизнедеятельность граждан, неэффективно использует те ресурсы, которые у них есть, в том числе, благодаря реформе децентрализации.

"Точно так же, как существует определенная коррупционная составляющая. Мы прекрасно знаем об этой "новой" технологии, когда деньги размещаются на депозитах, у нас всё хорошо в городах, в ОТГ, у нас нет никаких проблем, а деньги почему-то размещаются в качестве депозитов. На мой взгляд, это прямые действия, которые могут быть связаны с коррупцией, потому что обычно, я буду называть вещи своими именами, это часто несет за собой "откат" за размещение депозитов в тех или иных банках, и этим должны заниматься правоохранительные органы", – отметил он.

Как сообщалось, по результатам экзит-полов 5% барьер преодолевают пять партий:

  • Слуга народа – 44,2%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,4%;
  • Европейская солидарность – 8,8%;
  • Батькивщина – 7,4%;
  • Голос – 6,5%.

Напомним, что ранее мы писали о том, кто прошел в парламент по партийным спискам

Также мы сообщали о том, кто проходит в Раду: списки согласно официальным результатам ЦИК

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам"


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег досрочные выборы, местные выборы, выборы 2019, Разумков

Вы сейчас просматриваете новость " Разумков считает, что местные выборы пройдут в 2020 году". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"

Сегодня, 02:06

Почти шесть тысяч кандидатов стремятся попасть в здание под стеклянным куполом на киевском Печерске

Страна устала: "Голос" выступает против досрочных местных выборов

Вчера, 05:34

Нам надо выдохнуть и спокойно посмотреть, как будет работать парламент на следующие 12 месяцев, – заявила глава партии "Голос" Юлия Клименко

Стало известно, сколько украинцев не пришло на выборы

Вчера, 01:59

Почти 15 млн украинцев получили избирательные бюллетени на участках на внеочередных парламентских выборах

ОПОРА: Украинцы не часто фотографировали бюллетени на парламентских выборах

Вчера, 01:19

99,2% участков закрылись в 20:00, как это и предусмотрено законодательством о выборах народных депутатов Украины

Джоли в шоке: старший сын готовится нанести ей «удар в спину»

Как убрать мешки под глазами и отеки век

Huawei могут отключить от Android

Раскрыла секреты: Каменских рассказала, как добиться успеха

Джоли в шоке: старший сын готовится нанести ей «удар в спину»

Как убрать мешки под глазами и отеки век

Huawei могут отключить от Android

Раскрыла секреты: Каменских рассказала, как добиться успеха

Джоли в шоке: старший сын готовится нанести ей «удар в спину»

Как убрать мешки под глазами и отеки век

15 красавиц российского кино

Как и почему на Руси отмечали именины

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

21 июля, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

21 июля, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

20 июля, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

20 июля, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Джоли в шоке: старший сын готовится нанести ей «удар в спину»

Как убрать мешки под глазами и отеки век

21 дизайнерская вещь, которая будет модной вечно. Фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь