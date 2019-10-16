Разведение сил на Донбассе: Марчук предупредил о "дьявольских ходах" боевиков

/ Фото: AFP

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Отвод войск в Золотом и Петровском пока откладывается из-за обстрелов со стороны боевиков. Но помимо военной составляющей есть ряд других проблем, которые нужно решать властям демилитаризации зоны боевых действий. Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук рассказал в интервью сайту "Сегодня", о чем Киев не должен забывать при разведении сил.

По его словам, процесс взаимного и синхронного разведения войск в вооруженных конфликтах в мире – это обязательный элемент урегулирования. Однако помимо этого процесса существует ряд проблем.

"Но чтобы отвести (по всей линии – Авт.), нужно сделать несколько пробных разведений. Потому что там очень много составляющих элементов. Кроме сугубо военных, там есть много элементов гуманитарных. И на что попалась наша молодая власть? Они несвоевременно обработали, какие могут быть категорические невосприятия этого. И надо было очень серьезно объяснять все людям, а самое главное, понимать, что разведение – это треть военных проблем. А две трети – это социальные, гуманитарные и экономические. Киев должен был по отношению к тем населенным пунктам, возле которых происходит разведение, проявить дополнительные хлопоты. Что, нельзя было провести несколько наших учений по отведению? Да, есть риск, это война. Партнер – дьявол. Но это военные проблемы. А гуманитарных там очень много", – сказал Марчук.

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Бывший переговорщик в ТКГ объяснил, что Киев должен был какими-то действиями усилить присутствие Украины в таких населенных пунктах: открыть магазины, парикмахерскую, увеличить отделение полиции. По его мнению, Киев должен показать, что граждане "разведенных" населенных пунктов будут в безопасности.

"Ведь войска не выходят за Станицу Луганскую или Золотое. Они подходят достаточно близко. А люди это воспринимают, как тревогу, что займут эту территорию. А надо людям показать, что над территорией будут периодически висеть дроны, станции ночного видения на вышках, которые "видят" не на километр, а на три. Я знаю, что это (разведение – Авт.) необратимая составляющая реализации нормализации. Почему? Потому что если ничего не делать и оставлять все, как есть, не проявлять никаких инициатив, это приближает нас к точке невозврата. Происходит природное замораживание и ухудшение всего, что там есть. Поэтому сама инициатива должна быть. Но, как я говорю, с калькулятором, сантиметром и экспертами все должно быть просчитано. И необходимо учесть все возможные дьявольские ходы с той стороны. И продемонстрировать своим гражданам: ничего не меняется с точки зрения безопасности, наоборот, Киев выделил дополнительные меры, отремонтировали водоснабжение, подвели газ и т. д.", – подчеркнул Марчук.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с Евгением Марчуком: "В Трехсторонней группе "формула Штайнмайера" никогда не обсуждалась".

Напомним, согласно договоренностям в Минске, разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого должно было начаться еще 7 октября, и только в том случае, если в течение семи дней не было вооруженных провокаций. Однако за день до того, 6 октября, боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В итоге 7 октября было первый раз сорвано разведение войск. В последние дни враг также регулярно атаковал в этом районе. Министр обороны Андрей Загороднюк заявлял, что ВСУ отойдут на позиции, которые уже занимали в 2016 году, однако разведение войск начнется, когда прекратится стрельба.

В свою очередь в Кремле признавали, что не будут оказывать влияния на боевиков, чтобы те прекратили обстрелы, а в МИД РФ и вовсе обвиняли Киев в срыве договоренностей об отводе войск.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона назвал главное условие для отвода войск в Петровском и Золотом. Он также четко дал понять, что по отдельности Петровское и Золотое не будут "разводиться".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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