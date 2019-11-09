Разведение сил у Петровского: в ОБСЕ сделали заявление

Фото: facebook.com/oscesmm

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ приветствовала начало разведения сил на линии разграничения на Донбассе в районе населенного пункта Петровское. Об этом журналистам сообщил в субботу один из представителей офиса организации в Донецке.

"ОБСЕ приветствует начало разведение в Петровском, - приводит его слова "Донецкое агентство новостей". - Мы будем и дальше следить здесь за ситуацией с помощью установленной в этом районе видеокамеры и беспилотников".

Ранее штаб операции Объединенных сил сообщил, что в районе Богдановки и Петровского в Донецкой области, начался практический этап процесса разведения сил и средств, от линии разграничения будут отведены десятки украинских военных.

С участка разведения №3 отводу подлежат 42 военнослужащих ВСУ, три боевых бронированных машины и 48 единиц стрелкового оружия.

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Силы ООС отходят на один километр и занимают новые, заранее оборудованные позиции. Процесс отвода верифицируется представителями СММ ОБСЕ и нашими военнослужащими из СЦКК. Он реализуется в рамках достигнутых в предыдущие годы договоренностей в Минске. В частности, Протокола от 5 сентября 2014 года, Меморандума от 19 сентября 2014 года, а также комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, сказано в сообщении.

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Разведение личного состава и вооружения будет происходить в течение трех дней.

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Затем осуществляется поиск и уничтожение минно-взрывных заграждений, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в пределах определенного участка.

На 29-е сутки украинская сторона информирует о том, что все мероприятия проведены и уже на следующий день представители СММ ОБСЕ проводят верификацию выполненных мероприятий.

В штабе ООС напомнили, что процесс разведения проходит зеркально с обеих сторон.

Ранее сообщалось, что украинский генерал напомнил боевикам, чем закончились их провокации под Петровским в 2016-м .

Напомним, разведение сил на линии соприкосновения на Донбассе является условием для саммита Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия), где планируется обсудить дальнейшие шаги по урегулировании конфликта в регионе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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