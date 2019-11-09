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Украинский генерал напомнил боевикам, чем закончились их провокации под Петровским в 2016-м

9 ноября, 14:35

Генерал-майор Богдан Бондарь призвал противника воздержаться от обстрелов позиций ВСУ

Генерал-майор Богдан Бондарь / Фото: Facebook Операция объединенных сил

Генерал-майор Богдан Бондарь / Фото: Facebook Операция объединенных сил

Если после разведения сил в районе Петровского и Золотого боевики т.наз. "Л/ДНР" будут продолжать вооруженные провокации и сорвут договоренности об отведении сил и средств, украинские военные вернутся на оставленные позиции.

Об этом заявил заместитель командующего Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь, сообщает пресс-служба ООС.

Он напомнил, что в 2016 году уже происходил отвод войск на участке в районе Петровского.

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"Но противник продвигался вперед, и украинская сторона снова заняла эти позиции. Это подтверждение, что мы уже имеем опыт и вернемся в случае провокаций назад. Если будут обстрелы противником, или провокации, то командир подразделения на участке, по согласованию с командиром бригады, принимают решение о возвращении на прежние позиции. Другие участки ни в минском ни в нормандском формате для процесса разведения не обсуждались", – подчеркнул генерал Бондарь.

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Напомним, разведение сил на линии соприкосновения на Донбассе является условием для саммита Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия), где планируется обсудить дальнейшие шаги по урегулировании конфликта в регионе.

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Донбасс ВСУ генерал Петровское разведение сил

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