Разведение сил в Петровском: генсек ОБСЕ сделал заявление

Фото: facebook.com/thomas.greminger

Разведение сил в районе села Петровское на Донбассе начнется на следующей неделе. Об этом в четверг по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер.

"Вчера началось разведение сил в Золотом, я уверен, что на следующей неделе мы будем наблюдать разведение сил в Петровском", – сказал Гремингер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в Петровском должно начаться 4 ноября. Он отметил, что разведение в Петровском откроет возможность для встречи "Нормандской четверки".

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"Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке (Золотое – ред.) . Если все будет безопасно в Петровском на протяжении недели – должно быть семь дней тишины – то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском. Поэтому я не вижу никаких сомнений, что пройдет встреча ("Нормандской четверки" – ред.), если участники хотят и стремятся встретиться в "нормандском формате". Главный результат – это договоренность о прекращении войны", - заявил Зеленский.

Как передавали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, изначально этот процесс должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками.

Отметим, что обязательным условием для начала процесса отвода войск было отсутствие обстрелов в течение семи дней. Однако 26-го числа штаб Объединенных сил сообщал, что неподалеку от Золотого-4 (в пределах участка разведения) боевики совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. При этом в ООС отрицают свои же данные и уверяют, что последний раз обстрел был зафиксирован еще 18 октября. В то же время украинская сторона в СЦКК зафиксировала обстрел боевиками мирных жителей в Золотом-4.

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявлял, что для военных были заранее подготовлены запасные позиции, на которые они должны отойти. В свою очередь командующий ООС Владимир Кравченко рассказал, сколько продлится разведение сил возле Золотого.

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