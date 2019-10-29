Командующий ООС рассказал, сколько продлится разведение сил возле Золотого

Разведение войск в зоне неподалеку Золотое-4 Луганской области продлится в течение трех суток.

Об этом 29 октября сообщили на сайте Минобороны.

Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко во время брифинга в Краматорске рассказал, что 18 октября 2019 года Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ был зафиксирован последний обстрел участка разведения в районе населенного пункта Золотое-4, поэтому разведение стало возможным сегодня.

"В целом, мероприятия по разведению сил и средств будут происходить в течение трех суток. 1 ноября через МИД будет сообщено СММ ОБСЕ о завершении процесса разведения войск", – сказал военный и отметил, что процесс разведения происходил под контролем наблюдателей СММ ОБСЕ, с использованием БПЛА, и СЦКК.

Реклама

Командующий очертил хронологию начала разведения.

"В 12.00 с обеих сторон был дан белый сигнал ракеты, подтверждающий готовность к зеркальному разведению.

В 12.15 осуществлены повторные сигналы (зеленых ракет) о подтверждении готовности.

В 12.20 – практическое разведение сил и средств начато.

Далее, с 12.20 до 14.00 были перемещены 15 военнослужащих подразделения Объединенных сил с оружием с позиций на 1 км, они заняли заранее подготовленные позиции".

По его словам, также в зависимости от оперативной и тактической обстановки будет осуществляться поиск и уничтожение минно-взрывных заграждений, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в пределах определенного участка.

Как сообщалось, сегодня, 29 октября, в районе населенного пункта Золотое-4 в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения.

Напомним, политолог Владимир Фесенко подтвердил сайту "Сегодня", что разведение войск в Золотом значительно увеличило шансы на проведение встречи в Нормандском формате в ноябре.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама