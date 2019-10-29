Разведение войск: военный эксперт озвучил риски

/ Фото: AFP

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С разведением войск в Золотом и Петровском Украина проиграла в военном плане и рискует проиграть в политическом – если руководство страны по-прежнему будет ориентироваться на выполнение Минских договоренностей, а не предлагать новые варианты разрешения конфликта. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" высказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Как я понимаю, украинские военные были отведены на километр на заранее оборудованные укрепленные позиции. И здесь с точки зрения безопасности и военной тактики все сделано правильно. Но важен другой момент: нет никакой гарантии, что на оставленные позиции не войдут сепаратисты. Мы уже неоднократно имели такие примеры. В том числе, с разведением войск в 2015-2016 годах. Как только наши войска отходили, населенные пункты тотчас занимали сепаратисты. Например, в Широкино, в которое пришлось возвращаться, но уже с боем. Потому в военном плане мы скорей проиграли, отведя войска. Боюсь, мы можем потерять контроль над этими населенными пунктами", – сказал эксперт.

Что касается политических позиций Украины, то они, по мнению Александра Мусиенко, также вряд ли стали более выигрышными.

"Да, с одной стороны мы можем апеллировать к Западу, говоря, что мы свои обязательства выполнили, а Россия не выполняет. Но это можно было делать уже давно. Ни одно перемирие другой стороной не выполняется, Запад об этом осведомлен. И Украина уже давно должна была говорить о необходимости усиления санкций в связи с этим. Дополнительных аргументов не нужно", – отметил эксперт.

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Говоря о вероятности достижения мира по результатам переговоров в "нормандском формате" (разведение войск – одно из условий встречи) Александр Мусиенко отметил, что "также нет гарантий, что эта встреча состоится".

"Как мы видим по риторике России, она готова выдвигать все новые и новые требования к Украине. Например, представить проект закона об особом статусе Донбасса. Москва, почувствовав вкус, говорит с нами с позиции силы, и у меня такое ощущение, что этот маховик будет лишь раскручиваться. Поэтому в политическом плане мы тоже, скорее проигрываем", – отметил эксперт.

По словам Александра Мусиенко, говорить о политической победе можно лишь в том случае, если Украина в ходе встречи в "нормандском формате" предложит новый практичный план выхода из ситуации.

"Я считаю ущербной саму идею имплементации Минских соглашений. Эти соглашения себя исчерпали. Я являюсь сторонником того, чтобы Зеленский предложил актуальный, практичный план, который предусматривал бы реальные шаги. Подчеркиваю, реальные. Потому что, например, если мы обсуждаем перспективы внесения особого статуса Донбасса в Конституцию Украины – это обсуждение нереальных планов. Парламент никогда на такое не пойдет", – заявил он.

Эксперт также отметил, что некоторые позиции, которые могут войти в новый план, украинская сторона уже озвучивала – к примеру, роспуск т.н. "ДНР" и "ЛНР", возвращение контроля Украины над границей и т.д.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, что изначально этот процесс должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками.

Отметим, что обязательным условием для начала процесса отвода войск было отсутствие обстрелов в течение семи дней. Однако 26 числа штаб Объединенных сил сообщал, что неподалеку от Золотого-4 (в пределах участка разведения) боевики совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В последующие дни в этом районе, но за пределами участка отвода войск, также были вооруженные провокации. Кроме того, украинская сторона в СЦКК сообщила, что 28 октября боевики пять раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения Золотое-4. В то же время и президент Владимир Зеленский заявлял, что именно в участке разведения сил не было обстрелов последние семь дней. А вот добровольцы, находящиеся там, заявляют, что в Золотом не было ни дня тишины.

В то же время в обществе, и в том числе у военных, назревает недовольство планами оставить укрепленные позиции и, грубо говоря, отойти в чисто поле. Однако министр обороны Андрей Загороднюк объяснял, что в Золотом и Петровском подготовлены новые позиции для ВСУ, куда будут отведены наши войска в случае начала процесса разведения сил.

Также он уверял, что подразделения Вооруженных сил будут находиться в готовности к немедленному реагированию на нарушения договоренностей по отводу войск и в случае возобновления обстрелов займут позиции согласно ранее определенным планам.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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