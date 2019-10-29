Добровольцы о разведении сил: В Золотом не было ни дня тишины

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Ветераны-добровольцы в Золотом заявляют, что там не было ни дня режима тишина, который бы позволил начать разведение сил. Об этом говорится в заявлении добровольцев, видео которого опубликовано в Telegram-канале "Останній блок-пост "Ні Капітуляціїї".

Бойцы отмечают, что противник ежедневно совершает военные провокации в участке разведения сил и показали на видео последствия обстрелов.

"Сегодня ночью боевики обстреливали Золотое из крупнокалиберных пулеметов – это фиксировали добровольцы, потому что обстреливали наши позиции. И даже штаб ООС зафиксировал пять обстрелов ночью. Ни семи дней, ни даже одного дня тишины нет. Отводить войска сейчас – это преступление. Каждый день Золотое-4 обстреливают и в поселок заходят диверсионные группы сепаратистов", – говорится в заявлении.

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Воин-активист отметил, что если украинские войска будут отведены, то добровольцы останутся в Золотом.

Видео: соцсети

Как сообщали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, что изначально этот процесс должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками.

В тренде Разведение сил на Донбассе: куда должны отойти ВСУ

Отметим, что обязательным условием для начала процесса отвода войск было отсутствие обстрелов в течение семи дней. Однако 26 числа штаб Объединенных сил сообщал, что неподалеку от Золотого-4 (в пределах участка разведения) боевики совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В последующие дни в этом районе, но за пределами участка отвода войск, также были вооруженные провокации. Кроме того, украинская сторона в СЦКК сообщила, что 28 октября боевики пять раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения Золотое-4. В то же время и президент Владимир Зеленский заявлял, что именно в участке разведения сил не было обстрелов последние семь дней.

В то же время в обществе, и в том числе у военных, назревает недовольство планами оставить укрепленные позиции и, грубо говоря, отойти в чисто поле. Однако министр обороны Андрей Загороднюк объяснял, что в Золотом и Петровском подготовлены новые позиции для ВСУ, куда будут отведены наши войска в случае начала процесса разведения сил.

Также он уверял, что подразделения Вооруженных сил будут находиться в готовности к немедленному реагированию на нарушения договоренностей по отводу войск и в случае возобновления обстрелов займут позиции согласно ранее определенным планам.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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