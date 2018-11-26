Реагировать решительно и быстро: Парубий просит Раду поддержать введение военного положения

На экстренном заседании Верховной Рада, которая должны рассмотреть вопрос введения военного положения в ответ на атаку Россией украинских военных кораблей, спикер парламента Андрей Парубий напомнил, что в Украине идет война.

"Но вчера впервые РФ открыто, не скрываясь, применила против Украины Вооруженные силы", – заявил Парубий. – Если раньше они пытались замаскировать своих бойцов под "зеленых человечков", ... то теперь мир увидел неоспоримые доказательства российской агрессии. Государство Украина должно реагировать адекватно – решительно и быстро. Поэтому я полностью поддерживают решение СНБО о введении военного положения в Украине".

"Цель России – продолжение войны, нанесение ущерба экономике Украины. ... Факты российской агрессии на море должны стать катализатором усиления международных санкций против государства-агрессора – Российской Федерации", – подчеркнул спикер.

По его словам, Украина ждет реакции от НАТО, ООН, Евросоюза и других международных партнёров, иначе "последствия могут быть глобальными".

"Мы сегодня примем необходимое решение", – выразил уверенность Парубий.

Он также напомнил, что РФ нарушила договор с Украиной о совместном использовании Азовского моря, в частности, положение о свободном судоходстве.

Как сообщалось, появился указ президента Петра Порошенко об утверждении решения СНБО по военному положению. Выполнение указа возложено на секретаря СНБО Александра Турчинова. Среди прочего, военным поручили предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах.

Как рассказывал в комментарии сайту "Сегодня" координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, закон о правовом режиме военного положения очень гибкий, он не обязывает вводить все пункты. Поэтому на повестке парламента будет стоять главный вопрос – какие пункты вводить.

Смотрите на сайте "Сегодня": "Экстренное заседание Рады по военному положению: онлайн-трансляция".