Реакция Кремля на разгромную резолюцию ПАСЕ: россиян уличили в обмане

Документ ОБСЕ вызвал новые заявления представителей Кремля

Фото: twitter.com/PACE.

Российская делегация выступила против резолюции комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая осудила действия Кремля и отказалась признать захват россиянами Крыма.

В частности, член российской делегации в ПАСЕ, депутат Госдумы Николай Рыжак заявил, что "новый начальник Генштаба украинской армии признал, что инцидент в Керченском проливе был провокацией украинского государства".

"А мы сейчас слушаем вот эти басни – ложные посылы об аннексии, оккупации и милитаризации ничего не имеют общего с реальной действительностью", — поведал он.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, что украинские моряки "грубейшим образом нарушили территориальные воды РФ, государственную границу России, поэтому их судьбу решит суд в соответствии с законодательством РФ".

Напомним, ранее начальник Генерального штаба, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявлял, что слова президента России Владимира Путина, сказанные в отношении украинских военнопленных моряков на пресс-конференции в Японии, являются очередной манипуляцией и введением в заблуждение.

В частности, генерал прокомментировал тот факт, что во время пресс-конференции в Японии, где недавно собирались мировые лидеры G-20, Путин, оправдываясь перед мировыми журналистами за агрессивные и неправомерные действия российских силовиков в Керченском проливе, сослался на его слова, якобы конфликт спровоцировала украинская сторона.

"Это было исключительно пропагандистско-манипулятивное заявление. Проще, ложь. Путин в очередной раз подтвердил резюме большого манипулятора. Хозяин Кремля снова пытался обрисовать ситуацию в свою пользу, искажая действительность. Это еще одно подтверждение того, что война продолжается на всех фронтах с применением различных методов, в том числе циничных манипуляций. Таких примеров введения в заблуждение международного сообщества было немало за годы российской агрессии", – заявил он.

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