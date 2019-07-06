Резолюция ОБСЕ с отказом признать захват Крыма Россией: появились подробности

Россиян призвали остановить наращивание военных сил на захваченном полуострове и в Азовском море

ПАСЕ. Фото: twitter.com/pace.

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничества в Европе принял резолюцию о непризнании Крыма частью России. Автором документа выступил депутат Верховной Рады Артур Герасимов.

Как сказано в тексте документа, комитет ОБСЕ "вновь заявляет о своем полном уважении суверенитета" и территориальной целостности Украины "в ее международно признанных границах, которые охватывают Автономную республику Крым, город Севастополь и морские районы".

Кроме того, ПАСЕ осуждает якобы имеющую место незаконную оккупацию Крыма Россией, призывает РФ вывести свои силы с территории полуострова "и вернуть его под контроль правительства Украины".

В тексте документа также отмечается растущая милитаризация Азовского моря со стороны России и всего Крымского полуострова. В документ ОБСЕ призывает Кремль оказать медицинскую и юридическую помощь украинским морякам, захваченным в Черном море в ноябре 2018 года.

Кроме того, Парламентская ассамблея ОБСЕ поддержала использование Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ беспилотников для наблюдения за ситуацией в Азовском море и Керченском проливе.

Напомним, комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ 6 июля большинством голосов подержал включение в проект резолюции поправки об ответственности России за нарушение обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

А двумя днями ранее Эстония заявила, что поднимет на сессии ПА ОБСЕ вопрос о милитаризации Россией Крыма .

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