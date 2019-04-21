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Реакция Зеленского на данные экзит-пола: "Все возможно"

Сегодня, 20:29

Зеленский поблагодарил всех украинцев за их выбор

Фото: AFP

Владимир Зеленский прокомментировал данные экзит-пола. Напомним, по предварительным данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, голоса избирателей разделились таким образом:

  • Владимир Зеленский – 73,2%;
  • Петр Порошенко – 25,3%;
  • испортили бюллетень – 1,5%.

"Мы сделали это вместе, сейчас не будет никакого пафоса, просто хочу сказать спасибо, своим родителям за поддержку и за то, что они это пережили; моей жене за силу и выдержку. Если бы она раньше услышала, что обо мне говорили, она бы за меня не вышла. Благодарю родителей моей жены, благодарю своих детей, всю нашу семью. Спасибо всей нашей команде, всему штабу", – отметил Зеленский.

Также он поблагодарил журналистов, юристов, наблюдателей, колл-центр и всех украинцев, которые его поддержали, а также тех, кто сделал другой выбор.

"Спасибо всем украинцам, где бы они не находились, я никогда не подведу вас всех", – пообещал Зеленский. 

"Пока я еще официально не президент, я  могу как гражданин Украины, сказать всем украинцам пост советского союза – посмотрите на нас: все возможно!", – добавил он.

Также Зеленский сказал отдельное спасибо "Кварталу 95".

"Теперь может называться квартал 73", – пошутил он.

 "Спасибо правоохранителям за честную службу, спасибо СБУ, за то что держали меня в тонусе. Спасибо военным и волонтерам, за то что берегут Украину", подытожил Зеленский.

Ранее Зеленский представил команду. Кандидат в президенты отметил, что это профессиональные люди.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

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Тег выборы, Зеленский, экзит-пол

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