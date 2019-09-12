Регламентный комитет Рады предлагает наказать Геращенко за "зеленых человечков"

Геращенко с трибуны Рады заявила, что "зеленые человечки" захватывают украинский парламент

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде лишить народного депутата, Ирину Геращенко права участия в пяти пленарных заседаниях парламента за неэтичные высказывания.

Такое решение приняло большинство (6 против 5) членов комитета.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахания в своем заявлении в адрес регламентного комитета попросил отреагировать на неэтичные высказывания Геращенко.

Напомним, 10 сентября Рада приняла за основу проект закона №1043 о внесении изменений в регламент Верховной Рады "по противодействию злоупотреблениям правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры".

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Законом призван отменить норму, по которой один депутат может регистрировать проект постановления об отмене решений, принятых парламентом. Это будет возможно только, когда инициативу поддержат не менее 150 нардепов.

Геращенко с трибуны заявила: "5 лет назад "зеленые человечки" захватили Крым, сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент".

Зеленый цвет был основным в предвыборной президентской кампании Владимира Зеленского и партии "Слуга народа", которая получила большинство мест в Верховной Раде.

Как сообщали новости "Сегодня", 3 сентября Рада направила в КС законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы и "кнопкодавство". Президент Украины своим законопроектом предлагает дополнить перечень случаев досрочного прекращения полномочий народного депутата.

А 10 сентября в Верховной Раде уличили на "кнопкодавстве" внефракционного нардепа Александра Ковалева. Однако оказалось, что первым "кнопкодавом" в парламенте IX созыва стал народный избранник от "Слуги народа".

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