Тимошенко сломала микрофон Разумкова, дошло до крови: фото

Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

После того, как сегодня в Раде лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заняла место Дмитрия Разумкова, на месте спикера парламента она сломала микрофон и даже повредила себе палец.

Об этом сообщает LB.ua.

На фото можно увидеть, как политик чуть ли не вырывает микрофон на месте спикера, при этом из большого пальца течет кровь.

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Фото: facebook.com/bogdanbortakov

Позже она закрыла рану пластырем.

Фото: facebook.com/bogdanbortakov

В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах парламента сказал журналистам, что Тимошенко может "доиграться" до уголовного производства, если не выплатит ущерб за сломанный микрофон.

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"В противном случае ее ждет уголовная ответственность. Я буду настаивать на том, чтобы она такой (материальный) ущерб возместила", – сказал он.

Отметим, что сегодня в парламенте уже было две стычки. Сначала нардепы Власенко и Дмитрук устроили потасовку, после чего были заблокированы и трибуна, и президиум парламента. Позже политики снова устроили потасовку, причем она опять началась с Власенко и Дмитрука, к которой подключилось много депутатов. Видео новой потасовки.

Как сообщали новости "Сегодня", депутаты взялись за законопроект №2178-10 о рынке земли во втором чтении. К документу подали четыре тысячи правок, в связи с чем Арахамия накануне заявлял, что заседание парламента может затянуться до утра пятницы. Однако депутаты сначала отказались продлить работу до 20:00, а но согласились до 19:30. Судя по всему, ночного заседания не будет. Смотрите онлайн-трансляцию рассмотрения законопроекта о рынке земли.

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