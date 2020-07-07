Резников рассказал, когда может состояться новая встреча "Нормандской четверки"

Россия может активизироваться в переговорном процессе, когда ей это будет нужно, считает министр

Встреча глав государств "нормандского формата" может состояться уже в августе, но при условии, что будут выполнены договоренности "нормандского саммита" в Париже, который состоялся в декабре прошлого года. Об этом рассказал в эфире одного из телеканалов вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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По его словам, Россия может активизироваться в переговорном процессе, когда ей это будет нужно.

"Возможно следующий Берлин уже как встреча политических лидеров четырех стран "нормандского формата" по большому счету должен состояться после того, как будет понятно, что выполнен Париж … Я убежден, что в течение августа такая встреча возможна. Это возможно при условии, что мы действительно движемся навстречу. Я не идеализирую наших оппонентов в переговорном процессе и абсолютно четко понимаю, когда они затягивают время, а когда они действительно пытаются чего-то добиться: когда это нужно им – они будут активизироваться", – сказал Резников.

Отметим, новая встреча "Нормандской четверки" должна была состояться в Берлине еще в апреле, однако из-за пандемии коронавируса, а также отсутствия прогресса в реализации парижских договоренностей, саммит пока оттягивается на неопределенный срок. Как сообщали новости "Сегодня", на днях глава Офиса президента Андрей Ермак рассказывал, почему затормозил "нормандский формат". По его словам, сейчас невозможно инициировать новую встречу без выполнения ранее принятых договоренностей.

Кроме того, на днях в Берлине прошли 11-часовые переговоры по Донбассу, в которых приняли участие политические советники лидеров стран "нормандского формата". Участники встречи подробно, по пунктам, обсудили процесс выполнения парижских договоренностей.

Смотрите комментарий главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об итогах переговоров в "нормандском формате" 30 апреля между министрами иностранных дел:

Видео: МИД Украины

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Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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