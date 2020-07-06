Резников: Россия готова идти на компромиссы по Донбассу

После 11-часовых переговоров в Берлине, по Донбассу 7 июля будет заседать Трехсторонняя контактная группа. Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия готова идти на компромиссы по ряду вопросов.

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Об этом сообщают "Новости Донбасса".

"Я более оптимистично смотрю на эти вещи. Да, это сложно, но точно другая тональность, другая риторика, нет враждебности. Есть демонстрируемое представителями Российской Федерации желание найти возможность все-таки сблизить позиции", – сказал он.

Резников отметил, что Россия готова идти на уступки по Донбассу, Например, по его словам, компромиссы могут быть по вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц, режима прекращения огня, разминирования, строительства новых КПВВ, открытию пропуска в Донецкой области, который снова закрыт с стороны боевиков.

"Это все мы будем поднимать во вторник на гуманитарной, группе по безопасности, в экономической группе для того, чтобы продвигаться", – резюмировал вице-премьер.

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Как сообщали новости "Сегодня", на прошлом заседании ТКГ 25 июня Украина предложила новые точки для разведения сил на Донбассе. Также украинская сторона подчеркнула важность обеспечения устойчивого прекращения огня.

В свою очередь представитель отдельных районов Донецкой области Денис Казанский по итогам минских переговоров рассказывал, что настаивал на пересмотре линии разграничения на Донбассе. Журналист назвал главную причину невыполнения Минских соглашений.

А тем временем ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной. Смотрите об этом подробнее в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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