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Резников сделал заявление по скандальному Консультативному совету по Донбассу

25 марта, 10:05

Сергей Мартынец

Изначально планировалось сегодня утвердить создание новой переговорной группы в Минске

Сегодня не будет принято решение о создании Консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы, который уже окрестили "прямыми переговорами с боевиками". Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Напомним, что на прошлом заседании в Минске переговорщики договорились о создании Консультативного совета при участии в нем представителей ОРДЛО, а окончательно его утвердить планировалось на сегодняшней встрече.

"ТКГ проходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически. Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Они на сегодняшний день продолжаются", – сказал Резников.

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Как сообщали новости "Сегодня", глава Офиса президента Андрей Ермак четко заявлял, что не будет никаких прямых переговоров с боевиками. Он напомнил, что в рамках принятых в 2015 году Минских соглашений Украина взяла на себя обязательства согласовать несколько вопросов, в частности, конституционную реформу в части децентрализации и вопрос выборов с представителями ОРДЛО в рамках ТКГ. Речь идет не о боевиках в Консультативном совете, а о жителях оккупированных территорий, переселенцах, которых хотят ввести в этот новый орган.

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В то же время уже десятки "слуг народа" обратились к Зеленскому из-за угрозы прямых переговоров с "ЛДНР". Народные депутаты опасаются, что создание Консультационного совета нарушит позицию Киева.

Вопрос создания Консультативного совета в рамках ТКГ и возможных переговоров с ОРДЛО был подробно обсужден в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера":

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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переговоры в Минске Алексей Резников ТКГ

Источник: Интерфакс-Украина

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