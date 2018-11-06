РФ полностью заблокировала вопрос обмена и освобождения украинских заложников – Геращенко

Украинская сторона сегодня еще раз обратилась с требованием к представителям РФ немедленно предоставить официальный ответ на предложение передать им 23 преступников-россиян в обмен на политзаключенных Кремля

В ходе состоявшегося в Минске заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона вновь потребовала от РФ предоставить официальный ответ на предложение об обмене преступников-россиян на политзаключенных украинцев, однако Российская полностью заблокировала вопрос освобождения заложников, заявляет первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

"Украинская сторона сегодня еще раз обратилась с требованием к представителям РФ немедленно предоставить официальный ответ на предложение передать им 23 преступников-россиян в обмен на политзаключенных Кремля. Также мы готовы помиловать несколько десятков сепаратистов в обмен на 20 украинцев- гражданских и военных – которые незаконно и годами содержатся на оккупированном Донбассе", – написала Геращенко в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

При этом она проинформировала, что представители Москвы заняли деструктивную позицию и заблокировали вопрос освобождения заложников.

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"К сожалению, деструктивная позиция Москвы, которая откровенно заявила и о проведении "выборов" в ОРДЛО и пытается на полную вмешиваться в избирательную кампанию в Украине, ставя на лояльных кандидатов и кандидаток, лишь бы не Порошенко, полностью заблокировала вопрос освобождения заложников. За (заключенного в колонию строгого режима украинского кинорежиссера Олега – ред.) Сенцова борется весь мир – и всему миру Москва демонстрирует презрение и недоговороспособность", – подчеркнула Геращенко.

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают об инициативах Украины по обмену заключенными, а также о письме граждан РФ, осужденных в Украине за подготовку терактов, диверсии, шпионаж, участие в незаконных вооруженных формированиях и военных действиях, президенту РФ Владимиру Путину с просьбой переместить их в РФ вместо удерживаемых в российских тюрьмах граждан Украины.

Напомним, помимо обращения россиянина Алексея Седикова к Путину, Киев не раз призывал Москву к обмену заложниками – и через российского омбудсмена, и через представителя РФ на переговорах в Минске. Украинская сторона предлагала Москве 36 россиян. Кроме того, в августе Украина сделала России новое предложение по заложникам – Киев предложил помиловать двух граждан РФ и отправить на родину, но в обмен на украинских военных. Но ответа не последовало.

Также вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявляла, что на последних переговорах в Минске Москва официально бросила россиян в украинских тюрьмах. "Представители РФ в гуманитарной подгруппе ответили отказом забрать граждан РФ из украинских тюрем в обмен на наших политзаключенных".