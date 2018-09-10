У Путина цинично ответили на предложение обмена заключенными с Украиной

Пока россияне просят Путина вернуть их, Москва делает вид, что ничего не знает

В Кремле заявили, что ничего не знают о прошении по обмену осужденных в Украине россиян к президенту РФ Владимиру Путину. Москва уверяет, что Киев им ничего не предлагал по этому поводу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты спросили, известно ли Кремлю о прошении россиян в Украине обменять их на украинце, он ответил: "Вы знаете, мне не известно об этом. Это раз. Я понимаю, что россияне, которые осуждены и находятся в Украине, хотят попасть обратно на Родину, но нам также не известно о готовности украинской стороны предпринять какие-то для этого шаги".

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Также спикеру Кремля задавали вопрос, почему на переговорах в Минске 5 сентября Россия проигнорировала в очередной раз возможность обмена заложниками.

"Все зависит от того, о ком идет речь. Если речь идет об осужденных в соответствии с нашим законодательством российских гражданах, это одно дело. Здесь много нюансов. Пока украинская сторона не демонстрирует необходимой готовности и гибкости", – подчеркнул Песков.

Напомним, помимо обращения россиянина Алексея Седикова к Путину, Киев не раз призывал Москву к обмену заложниками – и через российского омбудсмена, и через представителя РФ на переговорах в Минске. Украинская сторона предлагала Москве 36 россиян. Кроме того, в августе Украина сделала России новое предложение по заложникам – Киев предложил помиловать двух граждан РФ и отправить на родину, но в обмен на украинских военных. Но ответа не последовало.

Также вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявляла, что на последних переговорах в Минске Москва официально бросила россиян в украинских тюрьмах. "Представители РФ в гуманитарной подгруппе ответили отказом забрать граждан РФ из украинских тюрем в обмен на наших политзаключенных".