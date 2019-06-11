Лавров ждет, что ему расскажут об итогах встреч Зеленского в ФРГ и Франции
По словам Лаврова, Европа "должна посылать Киеву нужные сигналы о необходимости выполнения минских договоренностей"
Москва рассчитывает, что ее информируют об итогах состоявшихся недавно встреч президента Украины Владимира Зеленского с руководством ФРГ и Франции. Об этом заявил во вторник, 11 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров на V Международном форуме "Примаковские чтения".
По его словам, Европа должна посылать Киеву нужные сигналы о необходимости выполнения Минских договоренностей.
"Надеюсь, что такие сигналы посылаются, тем более что контакты между президентом Зеленским и руководством Франции и Германии состоялись и в Париже, и в Берлине, а министры иностранных дел Франции и Германии посещали Киев. Надеюсь, что нам, как участникам нормандского формата, расскажут какова была реакция и о чем шла речь на встречах, тем более что вновь наши партнеры предлагают созвать саммит нормандского формата", – отметил Лавров.
Зеленский отметил особую роль Франции и Германии в урегулировании ситуации на востоке Украины, в частности в рамках "нормандского формата". А также подчеркнул, что Германия и Франция поддерживают главный приоритет каждого украинца – прекращение огня на Донбассе. Об этом Зеленский сказал после встречи с Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом.
Кроме того, состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Собеседники обсудили первые мероприятия в рамках поддержки активного политического диалога на высоком уровне, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Отдельное внимание было уделено развитию ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса.
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