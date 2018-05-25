Риски для приостановления безвиза с Украиной: еврокомиссар сделал заявление

Сегодня, 23:24

Йоханнес Хан отметил, что в вопросе визовой либерализации есть коррупционные риски

Йоханнес Хан, фото AFP
Йоханнес Хан, фото AFP

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан, который ранее назвал главную проблему Украины в борьбе с коррупцией, заявил о том, что в настоящее время отсутствуют риски, которые могут привести к приостановке безвизового режима для граждан Украины с целью путешествия в страны Шенгенской зоны.

Об этом еврокомиссар сказал в интервью радиостанции "Радио НВ".

"Я не знаю ни о каких инцидентах или злоупотребления, которые могли бы привести к приостановке безвизового режима, если это касается пользования этим режимом гражданами. Но вы видели в нашем отчете, который вышел в декабре прошлого года, есть другие вопросы, связанные с визовой либерализацией, где есть прогресс, а где могут быть риски. Опять же, это касается борьбы с коррупцией", – сказал Хан.

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"Но сейчас нет рисков для безвизового режима из-за поведения украинцев за рубежом", – отметил еврокомиссар.

Напомним, Украина начала переговоры со всеми 61 странами "белого шенгена" с целью установить с ними безвизовый режим. Отметим, на сегодняшний день граждане Украины могут посещать без виз 85 стран мира.

Как известно, безвизовый режим для граждан Украины с Евросоюзом начал действовать с июня 2017 года. Как отметил президент Украины Петр Порошенко, за время действия "безвиза" им воспользовались уже 500 тысяч украинцев.
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