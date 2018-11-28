Россия арестовала старшего лейтенанта и матроса ВМС Украины

Сегодня, 16:29

В оккупированном Крыму озвучили меру пресечения захваченным членам экипажа боевого катера "Никополь" и буксира "Яны Капу"

Фото: AFP
Фото: AFP

Подчиняющийся оккупировавшей Крым России "Киевский районный суд" аннексированного Симферополя огласил меру пресечения еще двоим украинским морякам, которых в Керченском проливе захватили российские пограничники.

В своем Facebook российский журналист Антон Наумлюк пишет, что капитана боевого катера "Никополь" старшего лейтенанта Богдана Небылицу приказали арестовать сроком на два месяца.

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Кроме того, по его данным на такой же срок арестовали и матроса буксира "Яны Капу" Евгения Семидоцкого.

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Напомним, что 25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Ранее мы писали об аресте лейтенанта СБУ Андрея Драча, капитана ВМС Владимира Лисового и старшего матроса Вячеслава Зинченко.

Также сообщалось, что ранее "суд" оккупированного Крыма арестовал на два месяца 15 украинских моряков, которых россияне незаконно захватили после атаки в Азовском море.
Крым, азовское море, Керченский пролив, ВМС Украины, пленные моряки

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Источник:

"Сегодня"

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