Россия арестовала старшего лейтенанта и матроса ВМС Украины

В оккупированном Крыму озвучили меру пресечения захваченным членам экипажа боевого катера "Никополь" и буксира "Яны Капу"

Подчиняющийся оккупировавшей Крым России "Киевский районный суд" аннексированного Симферополя огласил меру пресечения еще двоим украинским морякам, которых в Керченском проливе захватили российские пограничники.

В своем Facebook российский журналист Антон Наумлюк пишет, что капитана боевого катера "Никополь" старшего лейтенанта Богдана Небылицу приказали арестовать сроком на два месяца.

Кроме того, по его данным на такой же срок арестовали и матроса буксира "Яны Капу" Евгения Семидоцкого.

Напомним, что 25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Ранее мы писали об аресте лейтенанта СБУ Андрея Драча, капитана ВМС Владимира Лисового и старшего матроса Вячеслава Зинченко.

Также сообщалось, что ранее "суд" оккупированного Крыма арестовал на два месяца 15 украинских моряков, которых россияне незаконно захватили после атаки в Азовском море.