Россия нарушает международный порядок: США в ОБСЕ выступили с резким заявлением

Отравлением экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля в Британии Россия показала, что игнорирует международные нормы и соглашения, применяя запрещенное химическое вещество. Об этом заявил представитель США в ОБСЕ Гарри Камиан в Вене, сообщает сайт американской миссии при этой организации.

По его словам, Соединенные Штаты солидарны с Великобританией и разделяют ее оценку, согласно которой Россия несет ответственность за нападение на экс-шпиона с использованием нервно-паралитического вещества. Американцы также поддерживают решение Лондона о высылке российских дипломатов в качестве ответных мер.

Также Камиан отмечает, что использование Россией химического оружия нарушает Конвенцию от 1997 года, которая запрещает разработку, приобретение, хранение и применение химического оружия.

"Россия своими действиями игнорирует международный порядок, подрывает суверенитет и безопасность стран во всем мире и пытается подорвать и дискредитировать западные демократические институты и процессы. Соединенные Штаты работают вместе с нашими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что такая атака больше не повторится. Нападение является явным нарушением международных норм и соглашений", – заявил представитель США в ОБСЕ.

Он добавил, что США поддерживает мнение международного сообщества, чтобы привлечь Россию в ответственности.

Напомним, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Лидеры Запада сделали совместное заявление по отравлению Скрипаля. США, Великобритания, Франция и Германия считают, что отказ Москвы ответить на вопрос Лондона об отравлении экс-шпиона ГРУ дополнительно указывает на ее ответственность.

В свою очередь в России пригрозили ответить на ультиматум Великобритании. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя также отрицает разработку газа "Новичок" в РФ, утверждая, что его химическую формулу также знают британцы и американцы.